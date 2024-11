Ucrania marca 1,000 días de invasión rusa y con esperanza de paz en 2025

Ucrania marcó 1,000 días el martes desde la invasión a gran escala de Rusia, con tropas cansadas luchando en numerosos frentes, Kyiv asediada por frecuentes ataques con drones y misiles, y funcionarios preparándose para que Donald Trump recupere la Casa Blanca en enero.

En un impulso para el país asediado, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio luz verde para que se utilicen misiles estadounidenses contra objetivos más profundos dentro de Rusia, limitando potencialmente sus opciones para lanzar ataques y abastecer el frente.

Pero el cambio dramático en la política podría revertirse cuando Trump regrese a la Casa Blanca en enero, y expertos militares advirtieron que no sería suficiente por sí solo para cambiar el curso de la guerra de 33 meses.

Miles de ciudadanos ucranianos han muerto, más de 6 millones viven como refugiados en el extranjero y la población ha disminuido en una cuarta parte desde que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, ordenó la invasión por tierra, mar y aire que ha comenzado el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las pérdidas militares han sido catastróficas, aunque siguen siendo secretos muy bien guardados. Las estimaciones occidentales públicas basadas en informes de inteligencia varían ampliamente, pero la mayoría dice que cientos de miles han sido muertos o heridos en cada bando.

Miembros de la Legión de la Libertad de Rusia del Ejército Ucraniano en sus posiciones cerca de la línea del frente, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, 21 de marzo de 2023. (credit: REUTERS/Alex Babenko)

La tragedia ha tocado a familias en cada rincón de Ucrania, donde los funerales militares son comunes en las principales ciudades y pueblos lejanos, y la gente está exhausta por noches sin dormir de sirenas de alerta de bombardeo y angustia.

Ahora, el regreso de Trump, quien ha prometido poner fin rápidamente a los combates - sin decir cómo - pone en duda el futuro de la ayuda militar de EE.UU. y el frente unido occidental contra Putin, y plantea la perspectiva de conversaciones para poner fin a la guerra.

La perspectiva de conversaciones provoca una escalada

Con Ucrania entrando en territorio desconocido, se ha sentido un sentido de escalada palpable a medida que Moscú y Kyiv empujan para mejorar sus posiciones en el campo de batalla antes de cualquier negociación.

Ya fortalecida por drones de ataque iraníes y proyectiles de artillería y misiles balísticos norcoreanos, Rusia ha desplegado ahora 11,000 tropas norcoreanas, algunas de las cuales Kyiv dice que han chocado con fuerzas ucranianas que han tomado una parte de la región de Kursk en Rusia. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Un alto funcionario de Kiev dijo que Pyongyang tenía la capacidad de enviar 100,000 soldados.

Mientras tanto, Ucrania tiene a algunas de sus mejores tropas tratando de mantener ese pequeño trozo de territorio ruso, capturado en agosto como moneda de cambio.

Kiev dice que Rusia ha concentrado 50,000 tropas allí, mientras que las fuerzas del Kremlin también han estado obteniendo sus ganancias más rápidas en el este de Ucrania desde 2022, y aumentando la presión en el noreste y sureste también.

Con la llegada del invierno, Moscú renovó el domingo su asalto aéreo al sistema eléctrico en problemas de Ucrania, disparando 120 misiles y 90 drones en el mayor bombardeo aéreo desde agosto.

Además de la autorización de Estados Unidos para atacar objetivos militares dentro de Rusia con armas suministradas por estadounidenses, la ayuda financiera y armamentística externa también siguen siendo vitales.

A pesar de dos años consecutivos de crecimiento moderado, la economía ucraniana sigue siendo solo el 78% del tamaño que tenía antes de la invasión, que hizo que el PIB se contrajera en un tercio en 2022. Las antaño gigantes industrias del acero y los cereales de Ucrania han sido duramente golpeadas.

Rusia exige que Ucrania renuncie a su territorio y ambición de unirse a la OTAN

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU ha verificado la muerte de 11,743 civiles ucranianos, aunque algunos funcionarios de Kiev creen que el número es mucho mayor.

El presidente Volodymyr Zelensky dijo la semana pasada que Ucrania debe hacer todo lo posible para poner fin a la guerra el próximo año a través de medios diplomáticos. Pero ha rechazado de manera enfática cualquier conversación sobre un alto el fuego antes de que se proporcionen garantías de seguridad adecuadas a Ucrania.

El Kremlin ha dicho que sus objetivos de guerra siguen sin cambios desde que Putin dijera en junio que Ucrania debe renunciar a sus ambiciones de unirse a la OTAN y retirarse de cuatro regiones ucranianas que sus fuerzas controlan parcialmente, todo equivalente a una capitulación para Kiev.

Un mar de pequeñas banderas ucranianas honrando a los muertos ahora ocupa una esquina de la Plaza de la Independencia de Kiev, una vez el corazón latiente de las protestas masivas pro europeas que derrocaron al entonces presidente respaldado por Moscú en 2014.

Rusia respondió a las protestas apoderándose de la península de Crimea en el Mar Negro de Ucrania y respaldando una insurgencia paramilitar en el este que mató a 14,000 personas antes de que dos series de conversaciones, en el llamado formato de Minsk, detuvieran los combates con Kiev.

Después de que el canciller alemán Olaf Scholz llamara a Putin el viernes por primera vez en casi dos años, Zelensky dijo que la acción redujo el aislamiento del líder ruso. También se pronunció en contra de la idea de renovar conversaciones al estilo de Minsk.

"Queremos advertir a todos: no habrá un 'Minsk 3'; lo que necesitamos es una paz real", dijo.