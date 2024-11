Viuda de Navalny lidera oposición rusa en medio de grandes desafíos

Tras la muerte en julio de 2024 del líder de la oposición rusa y preso político Alexei Navalny, el futuro de la oposición ha quedado en incertidumbre. La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, ha tomado la posta para continuar la misión de su esposo, pero el movimiento está luchando por mantenerse relevante. En medio de la creciente represión estatal del Kremlin, Navalnaya y otros líderes de la oposición buscan alianzas internacionales para apoyar su causa.

En la conferencia tecnológica Web Summit de la semana pasada en Lisboa, Navalnaya subió al escenario para discutir el papel de las empresas tecnológicas occidentales en ayudar a regímenes autoritarios. Su discurso fue interrumpido por activistas ucranianos protestando contra la campaña militar continua de Rusia en Ucrania. Los manifestantes activaron una sirena de alerta aérea y corearon "Detengan a Rusia" y "Detengan la guerra", lo que provocó reacciones mixtas en la audiencia.

La activista ucraniana Kristina Zhuk más tarde se atribuyó la responsabilidad por la interrupción en las redes sociales. Agradeció a aquellos que participaron en la manifestación y enfatizó que los ciudadanos rusos deberían esperar tales interrupciones dondequiera que vayan.

El domingo pasado, Navalnaya dio su primera entrevista en profundidad desde la muerte de su esposo, hablando con periodistas del canal de televisión ruso independiente Dozhd. "Supongo que soy una política, si eso es lo que la gente quiere llamarme", reconoció Navalnaya. "Asisto a eventos, me reúno con líderes mundiales y discuto la situación política en Rusia. Al principio, me ofrecen sus condolencias, pero luego empezamos a trabajar discutiendo cómo podemos desafiar el régimen de [el presidente Vladimir] Putin".

Navalnaya también abordó la especulación en torno a su potencial candidatura presidencial, afirmando: "Me preguntaron si participaría en elecciones, y dije que sí. Eso es todo. Los medios se hicieron eco de eso. Pero sí, tengo ambiciones políticas y si surge la oportunidad, buscaré roles de liderazgo en Rusia".

El líder opositor ruso Alexei Navalny y su esposa Yulia asisten a una audiencia en el tribunal del distrito de Lublinsky en Moscú, Rusia, 23 de abril de 2015. (credit: TATYANA MAKEYEVA/ REUTERS)

Navalnaya enfrenta obstáculos significativos para desafiar al Kremlin

Navalnaya y otros líderes están luchando por llenar el vacío creado por la muerte de Navalny, pero se enfrentan a obstáculos significativos mientras el Kremlin continúa apretando su control sobre la oposición. Estos obstáculos plantean serias preguntas sobre la capacidad de la oposición para desafiar efectivamente al régimen ruso.

Ian Matveev, analista de defensa y ex miembro del equipo de Navalny, expresó su apoyo a Navalnaya mientras reconocía la incertidumbre sobre el futuro de la oposición.

"En cuanto al liderazgo de Julia, sin duda es una de las líderes clave de la oposición rusa hoy en día", dijo Matveev a The Media Line. "Además, ella tiene oportunidades únicas: se comunica con líderes mundiales en el más alto nivel, incluidos presidentes y jefes de estado, así como con activistas rusos, políticos y líderes de opinión."

Él dijo que Navalnaya está promoviendo el cambio dentro de la sociedad rusa y buscando apoyo internacional para la oposición rusa. "Creo que en un futuro cercano, Julia será la líder más prominente de la oposición rusa y logrará resultados significativos. En cuanto a sus planes, creo que los compartirá ella misma cuando sienta que es el momento adecuado", dijo.

El científico político Leonid Goldenberg expresó escepticismo sobre el futuro de la oposición rusa en general.

“En la sociedad rusa, no hay un concepto de separación de poderes, y típicamente, en cada estructura, hay un sistema jerárquico rígido centrado en torno a un líder carismático. Así ha sido y sigue siendo hoy en día”, dijo a The Media Line. “Esto es cierto tanto para el gobierno como para los movimientos de oposición, todo gira en torno a un individuo, y sin ese individuo, todo se desmorona”.

La Fundación Anti-Corrupción de Navalny se ha desarticulado en los meses posteriores a su muerte, dijo Goldenberg. “Perdieron su núcleo ideológico. Perdieron su dirección. Navalny era su figura principal, y sin él, comenzaron a desmoronarse ideológicamente. Incluso hubo un intento de santificar a Navalny después de su muerte, casi canonizarlo, y creo que eso asustó mucho a las autoridades rusas. Por eso vimos las peregrinaciones simuladas a su tumba. Está relacionado con una tradición cristiana, especialmente dentro del cristianismo ortodoxo, de canonizar a las personas después de su muerte”, explicó.

Describió a los miembros de la oposición como "personas rotas, destruidas que ya no pueden encontrar su lugar en la vida" tras la muerte de Navalny. "Se fueron de Rusia, pero están destrozados, moralmente destruidos", dijo. "Estas personas lo sacrificaron todo para luchar contra el régimen de Putin, y las organizaciones los abandonaron. Son activos humanos, y han sido abandonados. Es terrible. Sacrificaron todo—sus carreras, sus vidas, sus familias—y las organizaciones que apoyaron no hicieron nada por ellos".

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, se estima que más de 700,000 rusos han huido del país—buscando escapar del reclutamiento o la persecución, o simplemente en busca de libertad.

Goldenberg dijo que la oposición rusa es incapaz de lograr una solución democrática a los problemas del régimen.

"Imagina que se celebran las primeras elecciones justas. Los viejos liberales del sistema del campamento de Putin obtienen el 40%. Otro 15% podría ir a algún partido nacionalista, y el resto sería oposición. ¿Están los líderes de la oposición listos para sentarse con ellos en el Parlamento? ¿Qué sugieren—ejecutar a todos? ¿Y qué hay de las personas que votaron por ellos? La oposición no tiene respuestas para esto. Hacen parecer que aquellos que votaron por Putin o los liberales del sistema simplemente no existen. Pero sí existen, y no son una minoría insignificante. Apoyan genuinamente este sistema", dijo.

En países como Israel y Estados Unidos, Goldenberg dijo, los partidos políticos opuestos logran trabajar juntos. "Pero en Rusia, incluso entre la oposición, este tipo de convivencia es imposible", dijo. "Se odian. Nada cambiará después de la muerte de Putin porque, incluso si hay elecciones justas, la oposición no podrá cooperar".

Caracterizó la oposición rusa como menos un movimiento político y más una secta religiosa que promete un paraíso futuro. "Hacen videos, celebran reuniones, proponen ideas para una Rusia post guerra, negando la existencia de partidarios pro-Putin o liberales sistémicos", dijo Goldenberg. "Tienen rituales, reuniones y una visión mesiánica de una futura Rusia, pero carecen de soluciones prácticas o la capacidad de dirigirse a las personas que no están ya de su lado".