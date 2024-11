Zelensky: "Israel tiene miedo de Putin" por su falta de apoyo contra Rusia

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Israel "ha tenido miedo de Putin" en una entrevista en Kyiv con el corresponsal extranjero jefe de Fox News, Trey Yingst, el miércoles, y enfatizó que "cometieron un error a nivel político" después de pedir ayuda y apoyo a líderes israelíes en medio de la invasión rusa.

"Es mi opinión, y soy muy honesto al respecto, también hablé sobre esto con líderes europeos y con la administración estadounidense, y les pedí que me ayudaran con Israel para que nos brinden apoyo, especialmente con defensas aéreas", dijo.

Zelensky hizo estas declaraciones después de que Yingst le preguntara al líder ucraniano sobre la coordinación entre Israel y Ucrania en cuanto a sistemas de alerta y defensas aéreas.

"I think that Israel made a mistake," Ukrainian President Zelenskyy tells me about the lack of military aid supplied to his country. Earlier in the interview, Zelenskyy acknowledged that Israeli strikes against Iranian missile production facilities were a good thing for… pic.twitter.com/PkganLnSNs