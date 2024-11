Senado de EE.UU. rechaza bloquear venta de armas ofensivas a Israel

NUEVA YORK - El Senado de EE. UU. bloqueó abrumadoramente resoluciones que habrían detenido la venta de ciertas armas ofensivas a Israel, con los legisladores votando 79-18.

Los senadores que votaron en contra de las resoluciones son Dick Durbin; Bernie Sanders; Tim Kaine; Chris Van Hollen; Jeff Merkley; Peter Welch; Jon Ossoff; Raphael Warnock; Chris Murphy; Tina Smith; Jeanne Shaheen; Martin Heinrich; Elizabeth Warren; Mazie Hirono; Brian Schatz; Ed Markey; Angus King y Ben Ray Lujan, todos demócratas o independientes.

La legislación, presentada por el Sen. Bernie Sanders (I-VT), buscaba prevenir la venta de municiones de tanque, municiones de mortero y sistemas de ataque directo conjunto.

Sanders, quien mantuvo que Israel tenía derecho a la legítima defensa después del 7 de octubre, acusó al primer ministro Netanyahu de librar una guerra total contra los palestinos.

Sanders dijo que la ley es clara en que no se pueden proporcionar armas de EE. UU. a países que violen los derechos humanos reconocidos internacionalmente o bloqueen la ayuda humanitaria.

El senador estadounidense Bernie Sanders (I-VT) llega a una rueda de prensa sobre la legislación que bloquearía la venta de armas ofensivas de EE.UU. a Israel, en el Capitolio de EE.UU. en Washington, EE.UU., 19 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ)

"Es obvio que Israel tenía derecho a defenderse del horrible ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, pero Israel no tenía derecho a matar a 43,000 palestinos y herir a más de 100,000, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos", dijo Sanders desde el Senado.

"No tenía derecho a destruir la infraestructura, el sistema de salud y las escuelas y universidades de Gaza, y ciertamente no tiene derecho a dejar morir de hambre a miles y miles de niños en Gaza."

Estados Unidos no puede ser cómplice de estas atrocidades, argumentó Sanders.

"No podemos dar miles de millones de dólares al gobierno de Netanyahu y permitirles desafiar la ley de EE. UU. mientras reciben dinero de EE. UU.", dijo.

Sanders afirmó que las resoluciones no habrían afectado a los sistemas defensivos de Israel, como la Cúpula de Hierro o la Honda de David.

Acompañaban a Sanders en el piso ayudas visuales, que mostraban imágenes desgarradoras de niños palestinos desnutridos en sus lechos de muerte y suplicando por comida.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, un crítico vocal del gobierno de Netanyahu, se opuso firmemente a la legislación de Sanders.

"Votar para bloquear la asistencia hoy podría muy bien fortalecer a Hamás, Hezbollah e Irán y poner en peligro la seguridad de Israel en el futuro", dijo.

Schumer dijo que la asistencia de seguridad de EE. UU. a Israel trasciende a cualquier primer ministro o gobierno en particular.

"Esto se trata de la seguridad a largo plazo de Israel y de honrar una piedra angular de la política de Estados Unidos que es dar a Israel, una democracia y un aliado fiel, los recursos que necesita para protegerse en un mundo difícil", dijo.

El senador demócrata Ben Cardin, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, criticó directamente a Sanders y arremetió contra sus colegas que culpaban a Israel por la destrucción en Gaza en lugar de a Hamás.

También criticó las resoluciones por intentar evitar la venta de armas que no se entregarían a Israel en uno a tres años y que no se usarían en los conflictos actuales.

Este es el vehículo equivocado para expresarnos en relación con el conflicto que existe hoy, dijo Cardin, pero si vamos a hablar sobre el conflicto que existe hoy, entonces el foco debería estar en Hamás, no en Israel.

"¿Dónde está la indignación en la comunidad internacional? ¿Dónde está la indignación aquí sobre Hamas teniendo rehenes, algunos de los cuales son estadounidenses? Ahí es donde debería estar la indignación", dijo Cardin.

En un comunicado, AIPAC dijo que elogió al Senado por "apoyar a Israel y rechazar abrumadoramente propuestas de prohibición de ventas de armas críticas al estado judío mientras lucha por proteger a sus familias de Irán y sus representantes terroristas".

AIPAC dijo que aplaudía a la administración de Biden por aprobar estas ventas y ayudar a garantizar que Israel tenga los recursos que necesita para ganar.

"La mayoría de los demócratas del Senado y los republicanos del Senado demostraron nuevamente un profundo apoyo estadounidense a nuestro aliado y rechazaron los peligrosos esfuerzos del senador Bernie Sanders (I-VT) y sus aliados para debilitar a Israel y socavar la relación entre Estados Unidos e Israel", dijo AIPAC.

El CEO de la Coalición Republicana Judía, Matt Brooks, dijo que la votación del miércoles marcó un "peligroso nuevo mínimo" para los demócratas anti-Israel en el Senado.

'Una traición a nuestro aliado'

Brooks señaló que todos menos dos de los senadores que votaron a favor de los proyectos de ley, Sanders y Warren, fueron respaldados por el Consejo Demócrata Judío de América.

"Por el contrario, el RJC está orgulloso de que los republicanos del Senado votaron unánimemente en oposición a esta traición a Israel y al empoderamiento del régimen terrorista en Teherán", dijo Brooks. "Después de los horrores del 7 de octubre de 2023, Estados Unidos debe seguir apoyando la destrucción de Hamas y la restauración de la disuasión respaldando a Israel firmemente mientras persigue sus objetivos militares sensatos y necesarios".

La directora ejecutiva del Consejo Demócrata Judío de América, Halie Soifer, dijo que su organización se opone a recortes o condiciones en la asistencia militar de EE. UU. a Israel y aplaude a la mayoría de los senadores demócratas por derrotar las resoluciones.

"El Partido Demócrata está con Israel mientras enfrenta graves amenazas de seguridad por parte de Irán y sus aliados, Hamas y Hezbollah", dijo Soifer.

"Como la Casa Blanca de Biden declaró en un memorando al Senado, 'Ahora es el momento de ejercer presión sobre Hamas para liberar a los rehenes y detener la guerra. Cortar el suministro de armas a Israel alejaría aún más este objetivo y prolongaría la guerra, en lugar de acortarla'".

El miércoles anterior, JDCA instó a sus seguidores a firmar peticiones alentando a sus respectivos legisladores a votar en contra de las resoluciones.

El CEO de Democratic Majority for Israel, Mark Mellman, dijo que las "resoluciones peligrosas y contraproducentes son una traición a nuestro aliado Israel mientras lucha una guerra defensiva", por eso la mayoría de los senadores demócratas votaron para derrotarlas.

"Hoy, los demócratas reafirmaron, una vez más, que la mayoría de nuestro partido está firmemente del lado del pueblo israelí y apoya la seguridad de Israel, especialmente en este momento crítico", dijo Mellman en un comunicado. "Mientras algunas voces anti-Israel ruidosas en nuestro partido a menudo reciben una atención desproporcionada, la mayoría de los senadores demócratas permanecen firmes en apoyo a la soberanía de Israel y su derecho a la autodefensa".

Mellman calificó de trágicas las muertes de civiles en Gaza y Líbano, agregando que la responsabilidad de esas muertes recae completamente en Hamas, Hezbollah e Irán.

"Si no hubieran provocado deliberadamente una guerra el 7 de octubre del año pasado, casi todos esos civiles estarían vivos hoy", añadió. "La administración Biden-Harris solicitó originalmente esta ayuda y se opuso a las resoluciones de Sanders, reafirmando su compromiso con la seguridad de Israel".