La CPI emite orden de arresto contra el líder de Hamás asesinado Mohammed Deif

La CPI emitió el jueves una orden de arresto para el líder de Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, también conocido como Mohammed Deif, a quien las FDI confirmaron haber matado en julio. La orden de arresto para Deif fue emitida en el marco de la composición del tribunal para la Situación en el Estado de Palestina, en la cual también se emitieron órdenes de arresto para el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el Ministro de Defensa Yoav Gallant.

La Fiscalía emitió la orden y señaló que continuaría recopilando información con respecto a la muerte de Deif después de que la fiscalía dijo que no está en posición de determinar su muerte en este momento.

Israel ha confirmado la muerte de Deif, y Hamas le dijo al periódico árabe Asharq Al-Awsat que Deif fue asesinado a principios de este mes.

Los crímenes de Mohammed Deif

En un comunicado sobre la emisión de la orden de arresto, el tribunal declaró que existen motivos razonables para creer que Deif es responsable de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, exterminio, tortura, violación, y más.

El tribunal también señaló que existen motivos razonables para creer que Deif es responsable de crímenes de guerra, incluyendo asesinato, trato cruel, tortura, toma de rehenes, violación y otras formas de violencia sexual.

ELIMINADOS: IMÁGENES de los líderes de Hamás asesinados Ismail Haniyeh y Mohammed Deif en edificios de Tel Aviv, 2 de agosto. (credit: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

El tribunal encontró motivos razonables para creer que los presuntos crímenes de lesa humanidad de Deif eran "parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido por Hamas y otros grupos armados contra la población civil de Israel".

La Fiscalía inicialmente también presentó solicitudes de orden de arresto para los líderes de Hamas, Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, pero tras la confirmación de sus muertes, la Cámara concedió la retirada de estas solicitudes.

La CPI amplió los crímenes de los que se acusa a Deif, afirmando que había motivos probables para creer que el 7 de octubre, hombres armados entraron en comunidades del sur de Israel y en el lugar del festival Supernova, llevando a cabo asesinatos masivos.

Estos ataques incluyeron casos de disparos contra personas que buscaban refugio y lanzamiento de granadas contra ellos. Los asesinatos califican como "el crimen contra la humanidad y el crimen de guerra de asesinato", dijo el tribunal.

El tribunal encontró que en algunos lugares, "los atacantes dispararon contra personas con armas semiautomáticas y/o granadas propulsadas por cohetes. A la luz de esto, la Cámara concluyó que existen motivos razonables para creer que se cometió el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra civiles", dijo la CPI.

"La Cámara también encontró que la conducta tuvo lugar como parte de una matanza masiva de miembros de la población civil, y por lo tanto concluyó que existen motivos razonables para creer que se cometió el crimen contra la humanidad de exterminio", agregó el tribunal.

El tribunal también encontró que algunos rehenes fueron objeto de violencia sexual y de género mientras estaban en cautiverio. Esto incluyó "penetración forzada, desnudez forzada y trato humillante y degradante", dijo el tribunal.

"El Sr. Deif, en su papel como comandante de las Brigadas al-Qassam, y a través de sus acciones antes, durante y después de la Operación del 7 de octubre, es responsable de la comisión de estos crímenes", dijo el tribunal.

La orden de arresto para Deif fue clasificada como secreta para "proteger a los testigos y salvaguardar la realización de investigaciones", dijo el tribunal, agregando que decidió hacer pública la información sobre el arresto ya que "se observa una conducta similar a la abordada en la orden de arresto, en particular el tener a un número de rehenes cautivos."

El tribunal añadió que es de interés para las víctimas y sus familias estar al tanto de la orden de arresto.

El personal del Jerusalem Post contribuyó a este reporte.