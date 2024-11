Protestas pro-Hamas en Montreal: Autos quemados y estatua de Netanyahu destruida

Una manifestación pro-palestina en Montreal se convirtió en disturbios el viernes por la noche, lo que resultó en tres personas arrestadas, según informes de medios internacionales.

La protesta se volvió violenta y los manifestantes fueron grabados enfrentándose a la policía, rompiendo ventanas e incendiando autos, según el Montreal Gazette.

Mientras la protesta se mantuvo tranquila durante las primeras dos horas de la manifestación, cuando los manifestantes llegaron a St-Urbain Street a las 6:10 p.m., el clima de la protesta al parecer cambió. Se informó que una efigie del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue quemada.

Montreal right now.Understand that they want this for every single Jewish person on Earth, but use the word "zionist" to cloak their intentions.@JustinTrudeau are you proud of the sh*thole you've reduced Canada to in just 10 years?https://t.co/P6qNufC6Hd — ♛ ✡︎ (@NiohBerg) November 23, 2024

Después de la quema de la efigie de Netanyahu, los manifestantes comenzaron a lanzar pequeños artefactos explosivos y objetos metálicos hacia la policía, informó el Gazette. Para las 6:40 p.m., dos vehículos fueron incendiados y las ventanas de las tiendas en St-Urbain Street y René-Lévesque Blvd fueron destrozadas.

Tres individuos fueron arrestados por agredir a oficiales y obstruir el trabajo policial, según informó el Daily Mail.

Las protestas fueron dispersadas por la policía utilizando irritantes químicos a las 7:00 p.m.

Críticas a Trudeau

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha sido criticado por su ausencia por el senador de Quebec Leo Housakos. Trudeau estaba asistiendo a un concierto de Taylor Swift en ese momento.

Tonight, while Justin Trudeau is partying it up in Toronto, I was meeting with several members of the Jewish community of Montreal.Meanwhile, this is our hometown tonight. The proHamas crowd emboldened by Mr. Trudeau’s pledge to arrest the Israeli PM. Hope you had fun at the… pic.twitter.com/mJEU3etzPr — Senator Leo Housakos (@SenatorHousakos) November 23, 2024

"Esta noche, mientras Justin Trudeau está de fiesta en Toronto, yo me reunía con varios miembros de la comunidad judía de Montreal", escribió Housakos en Twitter. "Mientras tanto, esta es nuestra ciudad esta noche. La multitud pro-Hamas fortalecida por la promesa del Sr. Trudeau de arrestar al Primer Ministro de Israel. Espero que te hayas divertido en el concierto, Justin".

La protesta del viernes por la noche siguió a una huelga estudiantil en Quebec, en la que algunos manifestantes realizaron saludos nazis, irrumpieron en conferencias universitarias y clamaron por una "solución final".