¿Trump puede poner fin a las guerras sangrientas?

Al Watan, Arabia Saudita, 12 de noviembre

Las aspiraciones y expectativas de "poner fin a las guerras", como prometió el presidente electo Donald Trump, dependen significativamente de la evolución de su pensamiento, convicciones y orientaciones, así como de su capacidad para reformar las políticas que introdujo, aplicó o pretendió pero no logró cumplir, lo que en la práctica contribuyó a los conflictos.

Esto es evidente, por ejemplo, en cómo estableció el "acuerdo del siglo" como base para la "paz" en Oriente Medio. Junto a esto, introdujo acuerdos de normalización entre Israel y los Estados árabes, que lograron parcialmente sus objetivos. Sin embargo, los conflictos en curso, especialmente en Gaza y Cisjordania, demuestran que el "acuerdo del siglo" no era una estrategia para prevenir la guerra, sino que más bien la incitaba.

Fue diseñado para facilitar la anexión de territorios palestinos por parte de Israel. En consecuencia, la solución de dos estados ha resurgido como una opción internacional prominente, arraigada en leyes internacionales y en los legítimos derechos reconocidos del pueblo palestino, contrastando fuertemente con el "acuerdo" de Trump.

Las preguntas sobre las intenciones y planes de Trump se extienden a la situación en Ucrania, que ha resucitado recuerdos de la Segunda Guerra Mundial con sus repercusiones nucleares y económicas. Trump mantuvo que tenía una solución directa: el reconocimiento por parte de Estados Unidos y Occidente de la anexión de Crimea por parte de Rusia como una concesión para aliviar las tensiones con Rusia y evitar un posible enfrentamiento con la OTAN. EL PRESIDENTE ELECTO DE EE.UU. Donald Trump se reúne con los republicanos de la Cámara de Representantes en el Capitolio en Washington, la semana pasada. Es difícil saber cómo reaccionará Trump si Israel no consigue poner fin a la actual guerra en sus diversos frentes para cuando él entre en funcio (credit: BRIAN SNYDER/REUTERS)

Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, junto con las colaboraciones estratégicas del presidente ruso Vladimir Putin con China, Irán y Corea del Norte, ha consolidado a Ucrania como un trampolín hacia un nuevo orden mundial, desafiando la visión de Trump de "hacer que América sea grande de nuevo". Este nuevo orden se percibe como inalcanzable sin desmantelar la dominación estadounidense sobre la política y la economía mundial.

Persisten dudas sobre la capacidad de Trump para cumplir su promesa de prevenir futuras guerras, o su efectividad para establecer nuevas relaciones internacionales pacíficas como contramodelo a las aspiraciones de Rusia, todo mientras continúa centrado en contrarrestar a China. Trump y sus asesores deben reconocer las transformaciones globales surgidas de conflictos recientes y reconocer que sus propuestas anteriores contenían ambigüedades estratégicas inherentes e desequilibrios volátiles.

Muchos argumentan que su sugerencia de desestabilizar la OTAN y debilitar a Europa allanó el camino para la invasión de Ucrania. Además, la inclusión de China (y de Irán) en el conflicto ucraniano subraya este como un tema estratégico global, trascendiendo meras disputas fronterizas. Cualquier resolución basada en la ocupación forzosa de tierras corre el riesgo de convertir las fronteras nacionales en todo el mundo en nuevas zonas de conflicto.

El conflicto en Ucrania podría terminar si Trump está dispuesto a negociar la seguridad europea en línea con las demandas de Putin, reconociendo que Putin busca una concesión más significativa más allá de los territorios que ha tomado y se mantiene firme en su alianza con China, contrario a las expectativas de Trump. De manera similar, los conflictos en Gaza y el Líbano podrían cesar, dependiendo de dos condiciones: primero, frenar las ambiciones de la extrema derecha religiosa de Israel, y segundo, limitar la expansión e influencia regional de Irán. Estas condiciones resaltan el papel crucial de EE. UU. en fomentar y exacerbar estas tensiones.

La estrategia de Oriente Medio de Washington ha girado históricamente en torno a la primacía de Israel, ignorando las normas legales internacionales y descuidando el establecimiento de límites para su aliado, lo que fomentó el reconocimiento de sus ocupaciones territoriales en Palestina y Siria. Este fue un sello distintivo de la presidencia inicial de Trump, una postura que podría modificar en un mandato posterior, si así lo decide, reconociendo que la paz en la región requiere un cambio fundamental hacia la justicia para los palestinos.

Por otro lado, Estados Unidos, junto con Israel, ha presentado a Irán como una amenaza persistente para el mundo árabe, un enfoque que se ha solidificado después del 11 de septiembre y la invasión de Iraq, y posteriormente reforzado por el acuerdo nuclear. Al borde de estas dos guerras, Teherán había acumulado ventajas, y aunque su influencia sobre Hamas y Hezbollah ha disminuido y el conflicto ha cambiado de rumbo, Irán conserva poder de negociación para preservar sus intereses si Trump decide involucrarse diplomáticamente. - Abdulwahab Badrakhan

Primeras impresiones sobre la victoria de Trump

Al-Masry Al-Youm, Egipto, 12 de noviembre

La dinámica económica y otros factores finalmente dieron forma al resultado de la carrera presidencial en Estados Unidos. Desde el principio de la carrera presidencial, numerosas encuestas de opinión, difundidas por los medios de comunicación y centros de investigación, indicaban una competencia reñida entre Kamala Harris y Donald Trump.

La discusión a menudo se centraba en el declive del apoyo a los Demócratas entre las comunidades musulmanas y árabes, frustradas por la postura de la administración de Biden frente a las acciones de Israel en Gaza y Líbano. Este sentimiento se extendió a la izquierda liberal dentro del Partido Demócrata, donde muchos anticipaban una respuesta punitiva a través de la abstención de votantes. En los últimos días previos a las elecciones, Trump logró avances significativos dentro de ciertos círculos de árabes-americanos.

Aunque las encuestas de opinión pueden ser notoriamente poco confiables, me llevaron a creer que el éxito de Harris dependería en gran medida de la participación de los simpatizantes demócratas, dadas estas dinámicas. Es un hecho bien documentado que los simpatizantes Demócratas generalmente superan en número a los Republicanos, sin embargo, la coherencia de estos últimos a menudo amplifica su influencia. Por lo tanto, el éxito Demócrata depende de un liderazgo centrista fuerte, capaz de unificar a las facciones dispares del partido, aunque no al nivel de unidad de los Republicanos.

Aquí radica la tensión para los votantes árabes y musulmanes, atrapados entre políticas progresistas de inmigración y desafíos planteados por temas sociales como los derechos de las personas del mismo sexo. En verdad, los demócratas enfrentan una crisis profunda, exacerbada por una facción que se está desviando hacia el radicalismo y la ausencia de un liderazgo juvenil y centrista para restablecer el equilibrio. Por lo tanto, el género de Harris no es una variable crítica en comparación con otros factores, siendo el principal de ellos la frustración pública con la inflación.

Además, hay una falla estructural en el partido, que aboga por eslóganes ideológicos de derechos humanos mientras se enreda en contradicciones políticas tanto a nivel doméstico como en el extranjero. Esta búsqueda de políticas liberales radicales a menudo ignora posibles reacciones adversas por parte de algunos de sus propios seguidores. Este análisis no sugiere que el Partido Republicano carezca de problemas. Una vez albergando facciones conservadoras opuestas a la ideología de Trump, desde entonces se han unido a él, remodelándolo en lo que muchos ahora llaman el Partido Republicano de Trump.

El panorama político de América está profundamente preocupado, un tema exhaustivamente explorado desde la victoria inicial de Trump en 2016. La división en la sociedad estadounidense ha crecido, marcada por la polarización entre la extrema derecha y la extrema izquierda, la erosión del centrismo en ambos partidos y una deficiencia de líderes capaces de reconciliar esta brecha.

Trump presenta indudablemente desafíos con su retórica y políticas, sin embargo, tiene una distinción relativa, especialmente al evitar conflictos militares en favor de la resolución de conflictos. Sin conexión con el complejo militar-industrial, que históricamente ha influenciado la política estadounidense, especialmente dentro de los círculos republicanos, Trump fue a menudo limitado por las instituciones estatales en política exterior. Sus deseos de retirar tropas de Siria e Irak fueron frustrados, aunque la retirada de Afganistán continuó bajo Biden de una manera que muchos consideraron vergonzosa.

Durante el conflicto en Ucrania, Trump ha afirmado persistentemente que las acciones del presidente ruso Vladimir Putin habrían sido disuadidas bajo su liderazgo. Su disposición para llegar a un acuerdo, evitando la invasión rusa, sigue siendo especulativa. Sin embargo, su afirmación continua durante la campaña de terminar la guerra rápidamente, incluso en 24 horas, parece exagerada y podría incitar una fricción sin precedentes con las instituciones estatales de EE. UU. y los aliados europeos. No obstante, la posibilidad de esto, independientemente de las limitaciones de tiempo, se alinea con la deteriorada situación militar en Ucrania.

A pesar del retraso en el reconocimiento formal, la evidencia de este escenario se ha acumulado durante meses, y los intentos de lograr un cambio a través de avances ucranianos en territorios rusos y el incremento de armamento occidental parecen fútiles. La situación exige una estrategia para detener la depleción mutua de los recursos occidentales y rusos, una conclusión que parece inevitable.

En cuanto a sus afirmaciones de que el conflicto en Gaza no habría ocurrido bajo su mandato y que Hamas no se atrevería a iniciar el ataque del 7 de octubre, tales afirmaciones no están fundamentadas. Sin embargo, la postura consistente, aunque contradictoria, de Trump promueve el fin del conflicto al mismo tiempo que sugiere expansiones peligrosas del territorio israelí. Su gran apoyo a Israel, reconociendo a Jerusalén como su capital y la anexión de los Altos del Golán, desempeñaron roles clave en fomentar el punto muerto actual.

Reconocer las implicaciones ambiguas y peligrosas de sus políticas sobre Palestina es crucial, pero también es importante recordar el legado sesgado e ineficaz de la administración Biden, que dejó un daño duradero en este asunto. Aunque los desafíos anteriores fueron significativos, los obstáculos futuros prometen ser aún más formidables. - Mohamed Badr El Din Zayed, ex embajador egipcio en Líbano

La historia no se repite

Al-Ittihad, Emiratos Árabes Unidos, 12 de noviembre

Parece que el público puede haberse cansado de las interminables noticias sobre tragedias. La región está actualmente atrapada en un conflicto en curso, aparentemente incapaz de escapar de una crisis sin entrar inmediatamente en otra. La situación en Oriente Medio es grave: los incendios arden y las guerras continúan, sin soluciones a la vista.

Trágicamente, muchas de estas crisis podrían haberse evitado si se hubiera priorizado la diplomacia, el diálogo y soluciones racionales. La historia ha demostrado consistentemente que los conflictos violentos rara vez generan resultados positivos. En cambio, a menudo conducen a una escalada, allanando el camino para guerras civiles y permitiendo que pandillas y milicias se apoderen de naciones e instituciones. Desde la Guerra Civil Americana bajo Abraham Lincoln hasta la Guerra Civil Inglesa, la Guerra de los Treinta Años en Alemania y las Guerras de Religión en Francia, la historia demuestra cómo los conflictos humanos sangrientos pueden opacar la sabiduría, convirtiendo ciudades en ruinas y escombros.

Este período es sin duda desafiante, caracterizado por un complejo panorama político que no es fácil de descifrar. Sin embargo, hay esperanza en volver a los principios fundamentales defendidos por líderes sabios y teorizados por grandes filósofos y juristas. Puedo resumirlos en cuatro principios clave.

Primero, debemos priorizar el estado de derecho sobre la ideología. Gran parte de lo que presenciamos ahora refleja una regresión regional, donde la ideología supera a los sistemas, constituciones y marcos legales. Esto fomenta varios riesgos, como la fragilidad estatal y la disminución de la eficacia, potencialmente preparando el escenario para guerras civiles, como se ha observado en numerosos países.

Además, agota el espíritu de convivencia entre individuos, sectas y religiones, surgiendo de la falta de respeto por las leyes codificadas por los cuerpos legislativos estatales o instituciones regionales e internacionales. El estado de derecho es la brújula que guía cada solución y sin él, proliferan filosofías de violencia y muerte, sembrando el odio en las sociedades.

En segundo lugar, debemos aprender de los fracasos pasados y evitar repetirlos. Si examinamos los eventos recientes, encontramos a aquellos que intentan replicar fracasos pasados a pesar de la disponibilidad de soluciones racionales y realistas que estuvieron casi en el éxito. Históricamente, los mejores medios para resolver conflictos, desde las guerras de Atenas y Esparta hasta las guerras mundiales, ha sido a través de la negociación, con una pluma, papel, mesa y mente abierta.

Tercero, es imperativo priorizar el futuro sobre el pasado. Muchos eventos actuales están impulsados por revivir viejos rencores y tragedias, particularmente en disputas sectarias o religiosas. Durante tales momentos, la racionalidad está ausente, dando lugar al fanatismo y recuerdos de venganza.

Cuarto, siempre debemos enfocarnos en la negociación en cada crisis. La historia ilustra que las guerras sin objetivos claros conducen a las sociedades a la oscuridad. Si bien algunas guerras políticas son necesarias, deben tener objetivos definidos, causas conocidas y resoluciones cuidadosamente consideradas. Una gobernanza eficiente es crítica. Permitir que facciones libren guerras independientemente del control estatal o militar genera caos, conduce a empresas fútiles, paraliza instituciones y agota la energía estatal.

La historia nos ofrece innumerables lecciones y, a pesar del dicho común, no se repite a sí misma, sino que las personas repiten errores del pasado. La historia es inocente de eventos y desastres recurrentes; de hecho, es el mejor documento disponible para la humanidad. El verdadero problema radica en mentes que no logran comprender estas lecciones y se niegan a aprender de las narrativas y sucesos históricos. - Fahad Suleiman Shoqiran

Dentro de la mente de Trump

Asharq Al-Awsat, Londres, 13 de noviembre

Después de su reelección, el presidente electo Donald Trump ha proporcionado ideas tempranas sobre su enfoque revisado de política exterior, ofreciendo una ventana a su mentalidad. La indicación más llamativa ha sido la exclusión del ex secretario de Estado Mike Pompeo y de la ex gobernadora Nikki Haley de su actual administración.

Trump anunció su exclusión en su plataforma Truth Social, aunque no estaba obligado a hacerlo. Normalmente, los presidentes no declaran públicamente a quiénes pretenden excluir. Informes sugieren que Trump se sintió obligado a expresar su insatisfacción con Pompeo y Haley debido a su percibida falta de apoyo después de su derrota electoral en 2020. Esto refleja a un hombre desinteresado en la reconciliación con aquellos que él considera que le hicieron daño.

Haley, especialmente, fue la última desafiante formidable a la que se enfrentó antes de ganar la nominación republicana. "Trump no está de humor para perdonar", observadores señalan, en relación con aquellos que él siente que lo traicionaron. Aunque esto puede tener algo de verdad, no es la razón principal de su exclusión. Trump parece estar menos motivado por la venganza, especialmente después de sus comentarios conciliatorios sobre Harris después de su derrota. Su victoria abrumadora aparentemente sirvió como un bálsamo, sanando afrentas pasadas a su dignidad.

La verdadera intención detrás de este movimiento es enviar una señal clara: Pompeo y Haley no influirán en su nueva trayectoria política, un cambio con respecto a su mandato anterior, que estuvo marcado por una mezcla caótica de políticas contradictorias. Simultáneamente antagonizó a Irán y cortejó a Corea del Norte. Pompeo respalda el orden liberal y aboga por la preservación del dominio global estadounidense, una postura que irrita a la nueva cúpula interna de Trump, incluidos Elon Musk y Tucker Carlson (quienes han lanzado intensas críticas hacia Pompeo, calificándolo de criminal).

Este grupo vocal se dirige a individuos a los que despectivamente etiquetan como belicistas y aboga por poner fin al apoyo a Ucrania, un acuerdo rápido con Rusia y una reevaluación de los compromisos con la OTAN y otros organismos internacionales. Esto se alinea con las afirmaciones de Trump de que tiene la intención de ser un pacificador en el futuro, su campaña se basó en la afirmación de que las guerras surgieron en su ausencia de la Casa Blanca, y supuestamente las resolverá y restaurará la paz mundial rápidamente.

En la búsqueda de cumplir con estas garantías, Trump parece estar ansioso por asumir un papel de hacedor de reyes en la selección de su sucesor, priorizando la prosperidad económica sobre enredar a Estados Unidos en otro conflicto que podría manchar su legado. Sin embargo, segmentos de la élite intelectual y política, así como miembros del Partido Republicano, expresan preocupaciones sobre este enfoque. Argumentan que arriesga sembrar más inestabilidad en el orden global.

Los críticos insisten en que Musk y su corte carecen tanto de perspicacia en política exterior como de un entendimiento realista de la dinámica global, viendo las relaciones internacionales a través de un lente impráctico de rivalidad de grandes potencias. Argumentan que la relativa paz de las décadas recientes, sin guerras catastróficas, se debe a un orden capitalista liberal dominante que conforma el mundo. Con la influencia de América menguando ante el ascenso de nuevas potencias, advierten de un retorno a conflictos principales reminiscentes del principio del siglo XX.

La pregunta sigue siendo: ¿Donald Trump Jr. y Musk moldearán de manera decisiva el pensamiento en política exterior de Trump, o se enfrentará a las duras verdades que han frustrado a menudo las ambiciones de sus predecesores, quienes asumieron el cargo con visiones idealistas solo para encontrar que la implementación quedó corta de las expectativas? – Mamdouh Al-Muhaini