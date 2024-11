Rusia recluta a cientos de mercenarios yemeníes para luchar en Ucrania

Según reportó el Financial Times el domingo, Rusia ha reclutado supuestamente a cientos de hombres yemeníes, muchos de ellos bajo coacción, para luchar en la guerra contra Ucrania.

Muchos yemeníes que estuvieron involucrados en combates compartieron sus testimonios con el Times, afirmando que a quienes fueron reclutados se les prometieron altos salarios e incluso ciudadanía rusa.

Estos reclutas llegaron a Rusia con la ayuda de una empresa vinculada al político hutí Abdulwali Abdo Hassan al-Jabri, señaló el Times.

Según el informe, los soldados yemeníes fueron reclutados ya en julio. Muchos no tenían formación militar y supuestamente fueron coaccionados o manipulados para luchar por Rusia al firmar documentos que no podían leer. Algunos dijeron que fueron llevados a la fuerza a una instalación desde el aeropuerto, donde un hombre que hablaba un árabe simple disparaba un arma sobre sus cabezas si se negaban a firmar el contrato de reclutamiento, que estaba escrito únicamente en ruso.

Once yemeníes fueron autorizados a salir de Rusia hacia Yemen a través de Omán a principios de noviembre, con la asistencia de la Federación Internacional de Migrantes Yemeníes, quienes presionaron al gobierno yemení después de la protesta pública. Simpatizantes Houthi se manifiestan para mostrar a Hezbolá de Líbano, en Sanaa, Yemen 27 de septiembre 2024 (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

Funcionarios estadounidenses creen que la creciente alianza entre Rusia y los hutíes en Yemen muestra hasta qué punto Rusia está dispuesta a extender el conflicto incluso en el Medio Oriente, señaló el Times.

El Times citó al enviado especial de Estados Unidos para Yemen, Tim Lenderking, diciendo: "Sabemos que hay personal ruso en Saná ayudando a profundizar este diálogo. Los tipos de armas que se están discutiendo son muy alarmantes y permitirían a los hutíes apuntar mejor a los barcos en el Mar Rojo y posiblemente más allá."

Rusia busca mercenarios extranjeros de países con 'situaciones económicas difíciles'

El Kyiv Independent informó previamente en marzo de este año que Rusia ha buscado mercenarios extranjeros de países con "situaciones económicas difíciles" para luchar en Ucrania, que incluyen India, Nepal, Somalia y Cuba.

En enero, Nepal suspendió la concesión de permisos de trabajo en el extranjero para ciudadanos que trabajen en Rusia hasta nuevo aviso debido al número de mercenarios nepalíes que fueron asesinados luchando por Rusia en Ucrania, señaló Kyiv Independent. Se confirmaron al menos 10 nepalíes muertos, y se estima que hasta 200 estaban luchando en Ucrania por Rusia a partir de enero de este año.

Estos informes también siguen al reciente desarrollo de tropas norcoreanas colaborando con Rusia en la batalla en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que se habían producido enfrentamientos entre soldados norcoreanos y ucranianos en la región de Kursk de Rusia.

Tropas norcoreanas estuvieron involucradas en combates en Kursk de Rusia en los últimos días por primera vez, según informaron dos funcionarios estadounidenses a Reuters a principios de noviembre.

Joanie Margulies contribuyó a este reporte.