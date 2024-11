Rusia lanza un nuevo misil balístico experimental contra Ucrania

Rusia disparó un misil balístico hipersónico experimental de alcance intermedio hacia la ciudad de Dnipro el jueves en respuesta a que Occidente permitió a Kyiv atacar territorio ruso con armas avanzadas, en una escalada adicional de la guerra de 33 meses.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció el ataque en un discurso televisado a la nación el jueves por la noche y dijo que Moscú golpeó con éxito una instalación militar ucraniana con un nuevo misil balístico conocido como "Oreshnik" y advirtió que podrían seguir más, según Reuters.

"Un conflicto regional en Ucrania previamente provocado por Occidente ha adquirido elementos de carácter global", dijo Putin.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que un ataque a Ucrania con un nuevo tipo de misil balístico fue una "escalada clara y grave en la escala y brutalidad de esta guerra".

Zelensky dijo que el reconocimiento de Putin del ataque proporcionó "otra prueba más de que Rusia no tiene interés en la paz" en una publicación en X/Twitter el jueves.

❗ Сьогодні вночі росіяни, як заявили у @KpsZSU, вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності. На відео зафіксований ранок 21 листопада у Дніпрі. pic.twitter.com/DR5bLyzbHC — Повернись живим (@BackAndAlive) November 21, 2024

¿Misil intercontinental o de alcance intermedio?

Putin dijo que el ataque fue una prueba del nuevo sistema de misiles y que "se utilizó un misil balístico equipado con una ojiva hipersónica no nuclear", dijo el líder del Kremlin, según lo informado por The Moscow Times.

Bomberos trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Dnipro, Ucrania 21 de noviembre 2024. (credit: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS)

Anteriormente, el jueves, Kyiv dijo que Rusia había disparado un misil balístico intercontinental (ICBM), un arma diseñada para ataques nucleares de larga distancia y nunca antes utilizada en la guerra.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que el misil tenía como objetivo Dnipro, una gran ciudad en el este central de Ucrania. Fue disparado desde la región rusa de Astrakhan, a más de 700 km de distancia. Debido a la amenaza de misiles balísticos, las sirenas de alerta aérea sonaron en toda Ucrania temprano el jueves. Más tarde, se lanzaron una serie de aviones bombarderos rusos Tu-95MS.

La Fuerza Aérea Ucraniana no especificó qué tipo de ojiva tenía el misil o qué tipo de misil era, y no hubo sugerencia de que estuviera armado con armas nucleares.

Notablemente, funcionarios estadounidenses dijeron que se trataba de un misil balístico de alcance intermedio que tiene un alcance más pequeño de 3,000 a 5,500 km, según Reuters.

Un funcionario estadounidense dijo que Rusia notificó brevemente a Washington poco antes de su ataque.

"Estados Unidos fue previamente notificado brevemente antes del lanzamiento a través de los canales de reducción de riesgos nucleares", dijo Sabrina Singh, portavoz adjunta del Departamento de Defensa, en una sesión informativa el jueves. "Hemos visto este tipo de retórica peligrosa e imprudente antes por parte del presidente Putin. En lo que nos enfocamos es en seguir apoyando a Ucrania con lo que necesita".

El portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, además informó que Rusia notificó a EE.UU. a través del Centro Nacional Ruso para la Reducción de Riesgos Nucleares.

"La advertencia se envió en modo de notificación automática 30 minutos antes del lanzamiento", dijo a los medios rusos, según informó TASS.

Otro funcionario estadounidense dijo que Rusia había informado a Kyiv y otros aliados cercanos en los últimos días para prepararse para el posible uso de un arma de este tipo, según Reuters.

En cualquier sentido, el ataque de Rusia resalta las tensiones crecientes entre los dos países, especialmente después de los eventos de los últimos días.

Ucrania lanzó misiles estadounidenses y británicos a objetivos dentro de Rusia esta semana, a pesar de las advertencias de Moscú de que vería esa acción como una escalada importante. Rusia afirma que "Oreshnik" fue una respuesta a estos ataques anteriores.

Importantes políticos rusos respondieron al ataque, aparentemente afirmando que esta escalada estaba justificada. En una publicación en X/Twitter, el ex presidente ruso y actual Vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, indicó que el ataque era lo que Occidente quería.

So, that's what you wanted? Well, you've damn well got it!A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 21, 2024

Ucrania insta a la condena internacional

"Hoy, hubo un nuevo misil ruso. Todas las características - velocidad, altitud - son de un misil balístico intercontinental. Actualmente se está llevando a cabo una investigación de expertos", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un comunicado de video.

"Putin ha dado ambos pasos, ignorando a todos en el mundo que piden una desescalada", dijo Zelensky en un comunicado en su canal de Telegram. "A él no le importa lo que China, Brasil, países europeos, América, o cualquier otra nación en el mundo exijan.

"Putin solo inició esta guerra, una guerra absolutamente no provocada, y está haciendo todo lo posible para prolongarla por más de mil días ahora."

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania instó a la comunidad internacional a reaccionar rápidamente ante el uso de lo que dijo que era "el uso por parte de Rusia de un nuevo tipo de armamento".

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que es probable que Rusia posea unas pocas de las misiles balísticos de alcance intermedio "experimentales" utilizados en el ataque del jueves.

"Ya sea un ICBM o un IRBM, el alcance no es el factor importante", dijo Fabian Hoffmann, un investigador doctoral de la Universidad de Oslo especializado en tecnología de misiles y estrategia nuclear, a Reuters.

"El hecho de que llevaba una carga MIRVed (vehículo de reentrada múltiple e independientemente orientable) es mucho más significativo para fines de señalización y es la razón por la que Rusia optó por ello. Esta carga solo está asociada con misiles capaces de llevar armas nucleares."

El ataque tuvo como objetivo empresas e infraestructura crítica en Dnipro, dijo la fuerza aérea. Dnipro era un centro de fabricación de misiles en la era soviética. Ucrania ha expandido su industria militar durante la guerra, pero ha mantenido en secreto su ubicación.

La fuerza aérea no dijo a qué apuntaba el misil ni si había causado algún daño, pero el gobernador regional Serhiy Lysak dijo que el ataque con misiles dañó una empresa industrial y provocó incendios en Dnipro. Dos personas resultaron heridas.

Algunos funcionarios afirman que el misil no podría ser derribado por las fuerzas ucranianas, ni siquiera con equipos occidentales.

"Ni Estados Unidos ni otros países del mundo poseen actualmente sistemas de defensa aérea capaces de interceptar los nuevos misiles hipersónicos de Rusia", dijo la exministra de Relaciones Exteriores de Austria, Karin Kneissl, en su canal de Telegram. Kneissl tiene una estrecha relación con Vladimir Putin y se mudó a Rusia en 2023.

"Mientras la administración Biden acumula un legado explosivo de misiles para el próximo inquilino de la Casa Blanca, Rusia respondió hoy a las numerosas provocaciones recientes de la OTAN", añadió Kneissl. "Hay más en el arsenal ruso de lo que muchos creen".

Ukrainska Pravda, un medio de comunicación con sede en Kiev, citó fuentes anónimas que afirmaban que el misil era un RS-26 Rubezh, un misil balístico intercontinental de combustible sólido con un alcance de 5.800 km, según la Asociación de Control de Armamentos.

Un grupo de proyectiles brillantes podía ser visto cayendo al suelo desde el cielo nocturno en un video publicado por Come Back Alive, una organización benéfica militar ucraniana. Dijo que el video era de Dnipro durante la noche.

La alianza militar de la OTAN no respondió a una solicitud de comentario. El Comando Europeo de los Estados Unidos dijo que no tenía información sobre el supuesto uso de un ICBM y remitió las preguntas al Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Algunos expertos militares dijeron que, si se confirma el lanzamiento del misil, podría ser visto como un acto de disuasión por parte de Moscú tras los ataques de Kyiv en Rusia con armas occidentales esta semana después de que se levantaran las restricciones para tales ataques.