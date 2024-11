Iglesia suiza presenta a Jesús impulsado por la inteligencia artificial

Una iglesia suiza instaló una inteligencia artificial (IA) para representar a Jesús, informó The Guardian el jueves.

La iglesia presentó la instalación de IA, en colaboración con un laboratorio de investigación universitario local sobre realidad inmersiva.

"Fue realmente un experimento", dijo Marco Schmid, teólogo de la iglesia. "Queríamos ver y entender cómo la gente reaccionaría ante un Jesús IA. ¿Sobre qué hablarían con él? ¿Habría interés en hablar con él? Probablemente seamos pioneros en esto".

Conocido como Deus in Machina, la IA fue lanzada en agosto y es capaz de hablar en más de 100 idiomas, según informó The Guardian.

Para albergar la IA, la iglesia instaló un confesionario, donde en lugar de que los visitantes confiesen sus pecados a un sacerdote, ahora estarían hablando con una representación impulsada por inteligencia artificial de Jesús.

La IA generativa muestra una imagen real de Jesús de Nazaret (credit: Midjourney)

The Guardian escribió que, de manera similar a ChatGPT, la IA tiene la capacidad de responder en tiempo real a preguntas y conversaciones.

La iglesia dijo que más de 1,000 personas han hablado con la inteligencia artificial, reportando experiencias tanto positivas como negativas, con algunos encontrando difícil hablar con una máquina.

¿Qué sigue para la inteligencia artificial?

Con el aumento de la IA ocupando trabajos ocupacionales, como el de un sacerdote en la iglesia suiza, muchos se preguntan qué pasará a continuación.

En 2023, un investigador de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago investigó si algún día los rabinos podrían ser reemplazados por la IA.

"Dudo que los líderes religiosos alguna vez se automatizarán por completo porque necesitan credibilidad, y los robots no son creíbles", dijo el Prof. Joshua Conrad Jackson, quien lideró el estudio.

Jackson afirmó que aunque tales demostraciones de credibilidad pueden no ser importantes en muchas de las otras profesiones que están siendo externalizadas a los robots, podrían ser cruciales para las profesiones en el ámbito religioso.

Como resultado, la exposición a predicadores robot frente a predicadores humanos podría reducir las percepciones de credibilidad, y esta reducción en la credibilidad debería traducirse en menos compromiso religioso.

"Los robots y programas de inteligencia artificial no pueden realmente sostener creencias religiosas, por lo que las organizaciones religiosas pueden ver un declive en el compromiso de sus feligreses si dependen más en la tecnología que en líderes humanos que puedan demostrar su fe", concluyó Jackson.