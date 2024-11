El G7 reafirma su apoyo a Ucrania y condena las acciones de Rusia

Los ministros de Relaciones Exteriores de las democracias del Grupo de los Siete (G7) expresaron el martes su apoyo a Ucrania y condenaron lo que describieron como la "retórica nuclear irresponsable y amenazadora" de Rusia.

También advirtieron que el apoyo de Corea del Norte a Rusia marcaba una peligrosa expansión del conflicto, con serias consecuencias para la seguridad europea e indo-pacífica, y llamaron a China, un aliado de largo plazo de Corea del Norte, a actuar en contra de ello.

"El uso de un misil balístico de alcance intermedio por parte de Rusia el 21 de noviembre es una evidencia adicional de su comportamiento imprudente y escalatorio", dijeron en un comunicado preliminar al concluir su reunión.

"Nuestro apoyo a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania seguirá siendo inquebrantable", añadieron.

Rusia ha estado haciendo un gran avance a lo largo de las líneas del frente en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas han logrado algunos de sus mayores avances territoriales desde 2022.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con el gobernador de la región de Murmansk Andrei Chibis en el Kremlin en Moscú, Rusia 6 de agosto 2024. (credit: SPUTNIK/GAVRIIL GRIGOROV/POOL VIA REUTERS)

Préstamo de mil millones de dólares

Los ministros del G7 agregaron que esperaban comenzar a distribuir fondos de un paquete de préstamo de $50 mil millones procedente de activos rusos congelados para fin de año. También se comprometieron a actuar contra grupos que ayudan a Rusia a evadir las sanciones impuestas tras su invasión de Ucrania hace casi tres años.

Su declaración conjunta fue emitida al final de una reunión de dos días en Fiuggi, una ciudad balneario al sureste de Roma, a la que asistió el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

Los ministros también intentaron aumentar la presión sobre Israel para que acepte un acuerdo de alto al fuego con Hezbolá en Líbano, diciendo "ahora es el momento de concluir un acuerdo diplomático".

Pidieron al gobierno israelí que facilite la asistencia humanitaria a la población civil en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

"Expresamos nuestra más enérgica condena por el aumento de la violencia extremista de los colonos cometida contra los palestinos, que socava la seguridad y la estabilidad en Cisjordania y amenaza las perspectivas de una paz duradera", añadió la declaración.

La declaración también reforzó un llamado del G7 en junio para que China se abstenga de prácticas comerciales que distorsionen los mercados.