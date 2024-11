Rusia asegura que Occidente debe negociar el fin de la guerra con Ucrania

El Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, un poderoso aliado del Presidente Vladimir Putin, dijo el jueves que Occidente debería aceptar que Rusia estaba ganando la guerra en Ucrania y negociar un fin al conflicto.

La guerra de 2 años y medio está entrando en lo que algunos funcionarios dicen podría ser su fase final después de que las fuerzas de Moscú avanzaran desde agosto a su ritmo más rápido desde las primeras semanas del conflicto, y Donald Trump fue elegido como el 47º presidente de los Estados Unidos.

Durante la campaña, Trump dijo que podría traer paz a Ucrania en 24 horas si era elegido, pero no ha dado muchos detalles sobre cómo buscaría poner fin a la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Shoigu, quien se desempeñó como ministro de defensa de 2012 a 2024 antes de que Putin lo trasladara al consejo de seguridad en mayo, dijo que Occidente había intentado usar a Ucrania para infligir una derrota estratégica a Rusia pero que el plan había fracasado.

"Ahora, cuando la situación en el teatro de operaciones militares no favorece al régimen de Kyiv, Occidente se enfrenta a una elección: continuar financiándolo y destruyendo a la población ucraniana, o reconocer las realidades actuales y comenzar a negociar", dijo Shoigu.

Shoigu dijo en una reunión de funcionarios de seguridad de la Comunidad de Estados Independientes en Moscú que Rusia ve al liderazgo ucraniano como "terrorista" controlado por poderes externos.

Aún cauteloso de EE.UU.

El Kremlin reaccionó con cautela el miércoles después de que Trump fuera elegido presidente de EE. UU., diciendo que EE. UU. seguía siendo un estado hostil y que solo el tiempo diría si la retórica de Trump sobre poner fin a la guerra en Ucrania se traduciría en realidad.

Reuters informó a principios de este año que Putin está listo para detener la guerra con un alto el fuego negociado que reconoce las líneas actuales del campo de batalla, pero está preparado para seguir luchando si Kyiv y Occidente no responden.

Occidente y Ucrania describen la invasión de 2022 como una apropiación territorial de estilo imperial por parte de Putin, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy ha presentado un "plan de victoria" solicitando apoyo occidental adicional para derrotarla.

Putin presenta el conflicto como parte de una batalla existencial con un Occidente en declive y decadente, que dice humilló a Rusia después de la caída del Muro de Berlín en 1989 al invadir lo que considera el esfera de influencia de Moscú, incluida Ucrania.

El conflicto en el este de Ucrania comenzó en 2014 después de que un presidente pro-ruso fuera derrocado en la Revolución de Maidan de Ucrania, y Rusia anexó Crimea, con fuerzas separatistas respaldadas por Rusia luchando contra las fuerzas armadas de Ucrania.