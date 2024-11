Alemania procesa a cuatro presuntos miembros de Hamás

Alemania ha presentado cargos contra cuatro presuntos miembros de Hamas, reveló la Oficina del Fiscal General Federal.

La oficina presentó cargos el 8 de noviembre contra cuatro hombres, incluidos dos libaneses, un egipcio y un holandés.

El comunicado de la oficina declaró el lunes que se sospecha fuertemente que los acusados son miembros de una organización terrorista extranjera, bajo las secciones 129a y 129b del Código Penal.

Los fiscales señalaron que mientras Hamas tiene su sede en Gaza, ha establecido depósitos subterráneos de armas en países de Europa para prepararse para posibles ataques contra judíos o instituciones judías en la Diáspora. Para llevar a cabo esto, Hamas utilizó agentes extranjeros con residencia europea, que podrían movilizarse rápidamente, continuaron los fiscales.

Los fiscales enumeraron posibles objetivos como la embajada de Israel en Berlín, la base aérea de Estados Unidos en Ramstein y el aeropuerto de Tempelhof.

Militantes palestinos de Hamás participan en una manifestación contra Israel en la ciudad de Gaza el 22 de mayo de 2021. (credit: REUTERS/MOHAMMED SALEM)

Los cuatro hombres acusados - Abdelhamid Al A., Mohamed B., Nazih R. e Ibrahim El-R. - al parecer habían estado trabajando como operadores extranjeros de Hamas durante años.

Buscando un depósito de armas en Polonia

Los fiscales afirmaron que los cuatro hombres ocupaban cargos de alto rango dentro de la organización con vínculos directos con altos funcionarios en la ala militar de Hamas.

Ibrahim El-R. estableció un depósito de armas con munición y armas de fuego, incluyendo un Kalashnikov, en Bulgaria en la primavera de 2019.

En el verano de 2019, Ibrahim El-R. vació un depósito de armas en Dinamarca y trajo al menos una pistola de allí a Alemania. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Viajó a Bulgaria nuevamente en agosto de 2023.

"Entre junio y diciembre de 2023, todos los acusados, en equipos cambiantes, realizaron varias búsquedas desde Berlín de un depósito de armas en Polonia. Finalmente, no fue posible localizarlo", agregaron los fiscales.

Los cuatro hombres fueron arrestados el 14 de diciembre de 2023. Nazih R. fue arrestado primero en los Países Bajos, antes de ser transferido a Alemania para ser procesado en febrero.