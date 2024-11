Francia afirma que Netanyahu tiene inmunidad contra la orden de arresto de la CPI

Francia dijo el miércoles que creía que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu tenía inmunidad ante las acciones de la Corte Penal Internacional, que está buscando su arresto por presuntos crímenes de guerra en Gaza, dado que Israel no ha firmado los estatutos de la corte.

La opinión de Francia, emitida un día después del anuncio de un alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista libanés Hezbollah, mediado por Estados Unidos y Francia, fue condenada por grupos de derechos humanos. Otros países, incluida Italia, también han cuestionado la legalidad del mandato de la CCI.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo que seguiría trabajando estrechamente con Netanyahu.

París ha tardado casi una semana en tomar una posición clara después de que la corte en La Haya emitiera órdenes de arresto el 21 de noviembre para Netanyahu, su exjefe de defensa y un líder del grupo terrorista palestino Hamas.

Después de decir inicialmente que se adheriría a los estatutos de la CPI, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia afinó esa postura en una segunda declaración el 22 de noviembre ante la preocupación de que Israel pudiera boicotear los esfuerzos por un alto el fuego en Líbano, señalando que notaba que la decisión del tribunal simplemente formalizaba una acusación.

El miércoles, el ministerio señaló que el Estatuto de Roma que estableció la CPI establece que un país no puede ser obligado a actuar de manera incompatible con sus obligaciones "con respecto a las inmunidades de los Estados que no son parte de la CPI".

Criticado por sugerir inmunidad de la CPI para Netanyahu

"Estas inmunidades se aplican al Primer Ministro Netanyahu y a otros ministros relevantes y deberán ser tenidas en cuenta en caso de que la CPI solicite su arresto y entrega".

La declaración del ministerio francés, haciendo referencia a lo que llamó la histórica amistad entre dos democracias comprometidas con el estado de derecho, dijo que Francia tenía la intención de seguir trabajando estrechamente con Netanyahu y otras autoridades israelíes "para lograr la paz y la seguridad para todos en Oriente Medio".

Grupos de derechos sugirieron que Francia había moderado su respuesta para mantener una relación de trabajo con Netanyahu y su gobierno.

"Algunas tonterías impactantes de Francia aquí. Nadie tiene inmunidad de una orden de arresto de la CPI porque está en el cargo, no Netanyahu, no Putin, nadie", dijo Andrew Stroehlein, director de medios europeos de Human Rights Watch, en X/Twitter.

Señaló el artículo 27 del Estatuto de Roma sobre la 'irrelevancia de la capacidad oficial'.

Amnistía calificó la posición de Francia como "profundamente problemática".

"En lugar de inferir que los acusados por la CPI puedan gozar de inmunidad, Francia debería confirmar expresamente su aceptación del deber legal inequívoco según el Estatuto de Roma de llevar a cabo órdenes de arresto".