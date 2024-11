Uruguay elige un presidente de izquierda con postura no anti-Israel

(JTA) — Al igual que muchos de sus homólogos líderes latinoamericanos, el nuevo presidente electo de Uruguay es de izquierda. Pero Yamandu Orsi, quien ganó por estrecho margen en una segunda vuelta el domingo, destaca al menos en un aspecto: nunca ha atacado a Israel.

Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil son críticos vehementes de Israel; algunos han roto lazos diplomáticos con Israel por su guerra en Gaza. José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay y mentor de Orsi, también es un crítico duro de Israel.

Orsi, por el contrario, expresó admiración por la sociedad multicultural de Israel después de visitar el año pasado y reiteró esos sentimientos este mes, poco antes de las elecciones, incluso sugiriendo que podría identificarse como sionista. Dice que apoya el derecho de Israel a existir, al mismo tiempo que respalda los llamados a un estado palestino.

"En el bulevar, ves personas de ambas religiones", dijo Orsi a un entrevistador de la comunidad judía en septiembre de 2023 en Tel Aviv. "Eso es lo que más me sorprende, honestamente. Hay una parte de la realidad aquí que se trata más de la coexistencia que de lo contrario. Así que es posible."

Orsi estaba en un viaje organizado por el Comité Israelita Central de Uruguay y el Congreso Judío Latinoamericano, viajando con funcionarios de esos grupos judíos en un itinerario centrado en la ciencia y la innovación. Orsi, en ese momento alcalde de la región de Canelones en Uruguay, también visitó importantes atracciones turísticas, incluido Yad Vashem, el memorial del Holocausto de Israel.

El presidente electo de Uruguay, Yamandu Orsi, habla con los medios de comunicación tras una reunión con el ex presidente José ''Pepe'' Mujica, en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, Uruguay 25 de noviembre 2024. (credit: REUTERS/MARIANA GREIF)

"Soy profesor de historia, y he dado clases sobre la Segunda Guerra Mundial y el impacto del Holocausto", dijo Orsi en una segunda entrevista a su regreso. "El guía nos mostró y nos dio detalles de aspectos que francamente no conocía y que, naturalmente, me impactaron."

El presidente electo Orsi enfrenta críticas por su visita a Israel

Orsi recibió críticas de los izquierdistas pro-palestinos dentro de su coalición, el Frente Amplio, por visitar Israel en un viaje que ocurrió justo semanas antes de que Hamas atacara el 7 de octubre de 2023, dando inicio a la guerra en curso en Gaza. También recibió críticas de uruguayos pro-israelíes por un tweet que publicó mientras estaba allí, que destacaba las brechas de ingresos entre israelíes y palestinos en Gaza.

"Mi estrategia es el diálogo. Puedo entender que quieran imponer vetos o ... una especie de pureza ideológica sobre mis acciones," dijo Orsi al entrevistador sobre los críticos de izquierda. "Claramente, no es mi camino. Diálogo y paz, paz y diálogo — no renunciaré a eso, ni a la libertad de expresar una opinión."

La campaña de Orsi se centró en el medio ambiente y la economía, y Israel no fue una parte prominente del discurso electoral. Pero discutió sobre Israel en el aire en detalle justo antes de la segunda vuelta con un destacado presentador de radio uruguayo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El entrevistador, Orlando Petinatti, es judío y pro-Israel; su programa, "Malos Pensamientos," se emite desde 1991 y es el programa de radio uruguayo más popular. Orsi señaló que estaba de acuerdo con la afirmación de Petinatti de que no hay "apartheid" en Israel, recordando cómo vio a jugadores árabes en el equipo israelí que Uruguay derrotó en un partido durante su viaje.

Orsi también dijo que se consideraría sionista si la definición es como la articulada por Petinatti: "a favor de que el pueblo judío tenga un estado en la tierra de Israel." Orsi agregó que eso debería venir acompañado de disposiciones que garanticen derechos iguales para las minorías religiosas.

"Me gusta el sionismo y también me gusta la causa palestina de tener un estado," dijo. "Habiendo dicho eso, estoy a favor del derecho de existencia de Israel, pero no siempre estoy de acuerdo con las acciones del gobierno israelí."

Uruguay es hogar de aproximadamente 15,000 judíos, según el Congreso Judío Latinoamericano, de una población total de 3.4 millones. (La mayoría vive en la capital de Montevideo, también hay una creciente comunidad judía en la ciudad costera de Punta del Este). Fue el primer país sudamericano en reconocer oficialmente al estado de Israel y albergó la primera embajada israelí en América Latina, establecida en 1948, el año de la fundación de Israel.

El mandato de Orsi comienza en marzo y dura cinco años. Reemplaza a un político de centro-derecha que representó la única ruptura en el liderazgo del Frente Amplio que se remonta a 2005.

Uruguay es considerado la democracia más estable de América Latina; el voto es obligatorio y el 90% de los votantes elegibles emiten su voto en cada ronda de las elecciones de este año. Su vecino al oeste, Argentina, es el país más grande de la región con un presidente de derecha; Javier Milei es vehementemente pro-Israel y está remodelando la política exterior de su país después de un período de liderazgo de izquierda con el objetivo de acercar a Argentina a los Estados Unidos e Israel.

Paraguay, al norte de Argentina, también tiene un presidente de derecha y pro-Israel. Santiago Peña, elegido el año pasado, está en proceso de trasladar la embajada de su país de regreso a Jerusalén después de que su predecesor, un liberal, la trasladara a Tel Aviv, lo que provocó una crisis diplomática. Peña planea visitar Israel la próxima semana para rededicar la embajada de Jerusalén.