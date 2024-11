Australia aprueba prohibición de redes sociales para menores de 16 años

Australia aprobó el jueves una prohibición de redes sociales para menores de 16 años después de un emotivo debate que ha mantenido en vilo a la nación, estableciendo un punto de referencia para las jurisdicciones de todo el mundo con una de las regulaciones más estrictas dirigidas a las grandes tecnológicas.

La ley obliga a los gigantes tecnológicos como Instagram y Meta, propietario de Facebook, así como a TikTok a impedir que los menores inicien sesión o enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares). Un ensayo de métodos para hacerla cumplir comenzará en enero, con la prohibición entrando en vigor en un año.

El Proyecto de Ley de Edad Mínima en Redes Sociales coloca a Australia como un caso de prueba para un número creciente de gobiernos que han legislado o han dicho que planean legislar una restricción de edad en las redes sociales debido a la preocupación por su impacto en la salud mental de los jóvenes.

Países como Francia y algunos estados de EE. UU. han aprobado leyes para restringir el acceso a menores sin el permiso de los padres, pero la prohibición australiana es absoluta. Una prohibición total para menores de 14 años en Florida está siendo impugnada en los tribunales por motivos de libertad de expresión.

Una persona sostiene un teléfono inteligente mientras el logotipo de Tik Tok se muestra detrás en esta ilustración fotográfica tomada el 7 de noviembre de 2019 (credit: REUTERS/DADO RUVIC/ILLUSTRATION)

La aprobación de la ley tras un maratón en el último día del año parlamentario de Australia marca una victoria política para el Primer Ministro de centro-izquierda Anthony Albanese, quien se presenta a elecciones en 2025 en medio de encuestas de opinión a la baja. A pesar de la oposición de defensores de la privacidad y algunos grupos de derechos de los niños, el 77% de la población lo quería, según las últimas encuestas.

En el contexto de una investigación parlamentaria a lo largo de 2024, que escuchó testimonios de padres de niños que se autolesionaron debido al acoso en las redes sociales, los medios de comunicación locales respaldaron la prohibición liderada por News Corp de Rupert Murdoch, el mayor editor de periódicos del país, con una campaña llamada "Dejen que los niños sean niños".

Sin embargo, la prohibición podría tensar la relación de Australia con el aliado clave Estados Unidos, donde el dueño de X, Elon Musk, una figura central en la administración del presidente electo Donald Trump, dijo en una publicación este mes que parecía una "manera encubierta de controlar el acceso a Internet de todos los australianos".

Además, se basa en un clima de antagonismo existente entre Australia y los gigantes tecnológicos domiciliados principalmente en EE. UU. Australia fue el primer país en hacer que las plataformas de redes sociales paguen regalías a los medios de comunicación por compartir su contenido, y ahora planea amenazarlos con multas por no acabar con estafas.

Un portavoz de Meta dijo que el dueño de Facebook respeta la ley australiana, pero está "preocupado" por el proceso, que "aprobó la legislación rápidamente sin considerar adecuadamente la evidencia, lo que la industria ya hace para garantizar experiencias apropiadas para la edad, y las voces de los jóvenes".

"Ahora la tarea es asegurar que haya una consulta productiva sobre todas las normas asociadas con el proyecto de ley para garantizar un resultado técnicamente factible que no imponga una carga onerosa a los padres y adolescentes y un compromiso de que las normas se apliquen de manera consistente en todas las aplicaciones sociales utilizadas por los adolescentes", dijo el portavoz.

Representantes de TikTok y X, a quienes el gobierno dijo que se verían afectados por la prohibición, no estaban disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Las empresas, incluida Google de Alphabet, cuya subsidiaria YouTube está exenta porque se utiliza ampliamente en las escuelas, habían argumentado que la legislación debería posponerse hasta después del ensayo de verificación de edad.

"Es poner el carro delante del caballo", dijo Sunita Bose, directora ejecutiva de Digital Industry Group, que tiene a la mayoría de las empresas de redes sociales como miembros.

"Tenemos el proyecto de ley, pero no tenemos orientación del gobierno australiano sobre los métodos correctos que toda una serie de servicios sujetos a esta ley necesitarán emplear", agregó Bose, hablando con Reuters.

Usuarios de Instagram que utilizan la aplicación. (credit: SHUTTERSTOCK)

Nación dividida

Algunos grupos de defensa de la juventud y académicos habían advertido que la prohibición podría alejar a los jóvenes más vulnerables, incluidos los adolescentes LGBTQIA y migrantes, de las redes de apoyo. La Comisión de Derechos Humanos de Australia dijo que la ley podría infringir los derechos humanos de los jóvenes al interferir en su capacidad de participar en la sociedad.

Mientras tanto, defensores de la privacidad advirtieron que la ley podría llevar a una mayor recopilación de datos personales, allanando el camino para la vigilancia estatal basada en la identificación digital. Un cambio de último minuto en el proyecto de ley especificó que las plataformas deben ofrecer una alternativa para que los usuarios no tengan que subir documentos de identificación.

"Esto es la generación de los baby boomers tratando de decir a los jóvenes cómo debería funcionar internet para sentirse mejor", dijo Sarah Hanson-Young, una senadora del partido Verde de izquierda, en una sesión del Senado poco antes de que el proyecto de ley fuera aprobado con 34 votos a favor y 19 en contra.

Pero los grupos de padres presionaron para una intervención, aprovechando los comentarios del Cirujano General de EE. UU. Vivek Murthy, quien en 2023 dijo que las redes sociales estaban empeorando una crisis de salud mental juvenil hasta el punto de que debería llevar una advertencia de salud.

"Poner un límite de edad y devolver el control a los padres, creo que es un punto de partida", dijo Ali Halkic, defensor australiano contra el acoso escolar, cuyo hijo de 17 años, Allem, se quitó la vida en 2009 después de ser acosado en las redes sociales.

Annie Lam, una estudiante de secundaria de Sydney que recientemente cumplió 16 años, dijo que las redes sociales contribuyen a los problemas de imagen corporal y al ciberacoso. Aún así, una prohibición total podría llevar a los jóvenes a partes menos visibles y más peligrosas de Internet.

"Solo creará una generación de jóvenes que serán más hábiles tecnológicamente para evadir estas barreras", dijo a Reuters. "No logrará los efectos deseados".

"Todos sabemos que las redes sociales no son buenas para nosotros, pero en general, la prohibición de las redes sociales genera mucha oposición de jóvenes que están firmemente en contra".