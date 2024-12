EE.UU. pide "calma" a Israel mientras la situación se intensifica

Casi una semana después del alto el fuego entre Israel y Hezbolá, las tensiones en el terreno siguen siendo altas.

"Debes calmarte", al parecer, dijeron funcionarios de EE. UU. a colegas israelíes en los últimos días, según una fuente familiarizada con las discusiones. Esto ocurre en medio de enfrentamientos diarios que Israel afirma son violaciones de Hezbolá al alto el fuego, incluidos informes de operativos de Hezbolá patrullando el área fronteriza y reconstruyendo sitios de almacenamiento de cohetes.

La frustración expresada por Estados Unidos y Francia, los copresidentes del mecanismo de monitoreo del alto el fuego, se extiende más allá de los ataques aéreos israelíes. Ambas naciones ven el regreso de drones israelíes sobre Beirut como una violación del alto el fuego.

"Hemos advertido a ambas partes, Israel y Hezbolá, contra acciones que pongan en peligro la implementación del acuerdo de alto el fuego", dijeron funcionarios al Jerusalem Post.

"La presencia de terroristas de Hezbolá al sur del río Litani es una violación fundamental del acuerdo. Deben moverse al norte", dijo el Ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, durante una acalorada llamada telefónica, "Israel no viola los términos del alto el fuego. Al contrario, los hacemos cumplir frente a las violaciones de Hezbolá, que exigen respuestas inmediatas".

Barrot respondió: "Todas las partes deben respetar el alto el fuego. Estamos haciendo grandes esfuerzos en este asunto junto con los Estados Unidos".

Detrás de escena

Detrás de escena, los funcionarios israelíes son cada vez más críticos con el mecanismo de monitoreo del alto el fuego, alegando que es ineficaz.

El General de División Jasper Jeffers, comandante del Comando de Operaciones Especiales Central (SOCCENT), viajó recientemente a Beirut para abordar estas preocupaciones y presionar a las Fuerzas Armadas Libanesas para acelerar su despliegue en el sur del Líbano.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa Israel Katz ha instruido a altos funcionarios de las FDI a responder con determinación a cualquier violación del alto al fuego. "Si hay una violación, no duden - respondan", dijo Katz.

A pesar de las crecientes tensiones, los funcionarios estadounidenses siguen siendo cautelosamente optimistas de que el alto al fuego se mantendrá. Una fuente diplomática dijo al Post que, aunque la situación es frágil, no creen que el acuerdo esté al borde del colapso.

Aún así, con menos de una semana en el alto al fuego y mucho antes de que concluya el período de prueba de 60 días, la situación en la frontera norte de Israel parece más precaria que nunca.