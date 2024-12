Espías rusos apuntaron a tropas ucranianas en base de EE.UU. en Alemania

Un presunto anillo de espías rusos apuntó a soldados ucranianos en una base militar de EE. UU. en Alemania, quienes se creía estaban entrenando para usar un sistema de defensa aérea crucial para defenderse de la invasión de Rusia, dijeron los fiscales británicos el martes.

Los ciudadanos búlgaros Katrin Ivanova, 33 años, Vanya Gaberova, 30 años, y Tihomir Ivanchev, 39 años, están acusados de ser parte de una red de espionaje sofisticada dirigida por un agente ruso llamado Jan Marsalek, que planeó seis operaciones desde Gran Bretaña.

Los fiscales dicen que el trío, junto con Orlin Roussev y Bizer Dzhambazov, quienes han admitido ser parte de la conspiración, llevaron a cabo vigilancia de periodistas y planearon organizar una protesta falsa frente a la embajada de Kazajistán en Londres.

Se acusa al trío de actuar bajo la dirección de Roussev, quien recibía instrucciones de Marsalek, un nacional austriaco que usaba el nombre falso Rupert Ticz y era director de operaciones de la empresa de pagos colapsada Wirecard.

Ivanova, Gaberova y Ivanchev niegan las acusaciones y están siendo juzgados en el tribunal Old Bailey de Londres.

Soldados de la 80ª brigada de asalto aéreo del ejército ucraniano participaron en un ejercicio de entrenamiento diseñado para perfeccionar sus habilidades de combate. (credit: JONATHAN SPYER)

La fiscal Alison Morgan le dijo al jurado el martes que a finales de 2022, Marsalek encargó a Roussev vigilar una base militar estadounidense en Stuttgart, Alemania, aunque la operación se vio interrumpida después de que los acusados fueran arrestados.

Supuestamente dirigidos a tropas ucranianas, periodistas y disidentes

Morgan dijo que Marsalek creía que la base se estaba utilizando para entrenar a las fuerzas ucranianas en el uso del sistema de defensa aérea Patriot.

La vigilancia se llevó a cabo en octubre y noviembre de 2022 "en un momento absolutamente crucial en relación con la invasión de Ucrania por parte de Rusia", dijo.

Ivanova viajó a Alemania desde Londres, supuestamente con un plan para realizar la vigilancia desde fuera de la base utilizando un IMSI catcher, que permite a los usuarios rastrear el teléfono móvil de un objetivo y localizar su ubicación.

Morgan dijo que esa información podría haber sido utilizada para rastrear a los soldados desplegados para utilizar misiles tierra-aire en Ucrania.

"Esto no podría ser más serio en términos del tipo de información que intentaban recopilar para permitir que las personas sepan exactamente dónde podrían estar en el futuro los soldados ucranianos con este tipo de despliegue", dijo.

El fiscal ya había dicho al jurado que los miembros presuntos de la red de espionaje habían realizado vigilancia sobre Christo Grozev, quien trabaja para el medio de comunicación Bellingcat, Roman Dobrokhotov, editor en jefe del medio de comunicación independiente The Insider, y el disidente ruso Kiril Kachur.

Ivanova, Gaberova y Ivanchev niegan un cargo de conspiración para recopilar información útil para un enemigo entre agosto de 2020 y febrero de 2023. Ivanova también niega poseer documentos de identidad falsos.

Se espera que su juicio dure hasta febrero.