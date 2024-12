Rusia acusada de secuestrar niños ucranianos en medio del conflicto

La aeronave presidencial rusa y fondos fueron utilizados en un programa que llevó a niños de territorios ucranianos ocupados, les despojó de su identidad ucraniana y los colocó con familias rusas, según un informe de la Escuela de Salud Pública de Yale.

La investigación respaldada por el Departamento de Estado de EE.UU., publicada el martes, identificó a 314 niños ucranianos llevados a Rusia en los primeros meses de la guerra en Ucrania como parte de lo que dice fue un programa sistemático financiado por el Kremlin para "rusificarlos".

Reuters no pudo confirmar de forma independiente los hallazgos del informe.

En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y su comisionada de derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, por el presunto crimen de guerra de la deportación de niños ucranianos.

En aquel momento, Lvova-Belova dijo que su comisión actuó por razones humanitarias para proteger a los niños en una zona donde se estaba llevando a cabo una acción militar. La oficina de Lvova-Belova no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. El Kremlin dijo que no podía responder a las preguntas enviadas el lunes, citando falta de tiempo.

Niños con un gato en un centro de alojamiento temporal para evacuados durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en el pueblo de Bezimenne en la región de Donetsk, Ucrania, 1 de mayo de 2022. (credit: REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO)

El nuevo informe, compartido con Reuters, ofrece detalles del presunto programa de deportación y las personas involucradas, incluidos nuevos vínculos con Putin según lo indicó su principal investigador.

El investigador, Nathaniel Raymond, Director Ejecutivo del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale, dijo que tenía programado presentar los hallazgos al Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles. Estados Unidos ostenta la presidencia rotativa de este órgano de 15 miembros este mes.

Raymond dijo que la investigación ofrece evidencia que respaldaría acusaciones adicionales por parte de la CPI contra Putin por "traslado forzoso" de personas de un grupo nacional y étnico a otro.

Añadió además que el informe demostraba "que la deportación de los niños de Ucrania es parte de un programa sistemático liderado por el Kremlin" para convertirlos en ciudadanos de Rusia.

La transferencia forzada es un crimen contra la humanidad según el derecho internacional. Debido a que deben ser amplios y sistemáticos, los crímenes contra la humanidad generalmente se consideran más graves que los crímenes de guerra por los que actualmente se acusa a Putin por la presunta deportación de niños ucranianos.

En respuesta a las preguntas de Reuters, la oficina del fiscal de la CPI dijo que el informe de Yale fue útil "en nuestras actividades continuas en este caso". Dijo que no podía proporcionar más información sobre cargos o acciones que puedan surgir de sus actividades de investigación en Ucrania.

La oficina del presidente de Ucrania no respondió a las solicitudes de comentarios. La oficina del fiscal general de Ucrania dijo que no tenía comentarios inmediatos.

Ante los cargos de la CPI del año pasado, Lvova-Belova dijo que Rusia no había trasladado a nadie contra su voluntad o la de sus padres o tutores legales, cuyo consentimiento siempre se buscaba a menos que estuvieran desaparecidos.

Ella dijo que los niños fueron colocados con tutores legales temporales y no fueron dados en adopción.

Rusia, que no reconoce la Corte Penal Internacional, ha dicho que las órdenes de la corte son irrelevantes. Sin embargo, las decisiones de la corte podrían limitar los viajes de los acusados porque sus 124 estados miembros tienen la obligación de ejecutar las órdenes.

Niños identificados

La investigación se basa en datos extraídos de tres bases de datos de adopción del gobierno ruso durante 20 meses. La investigación de Yale luego mapeó la logística y financiación del presunto programa y confirmó las identidades de los 314 niños, mencionó Raymond.

La investigación forma parte de una iniciativa liderada por el Departamento de Estado bajo el presidente Joe Biden para documentar posibles violaciones del derecho internacional y crímenes contra la humanidad por parte de Rusia y las fuerzas alineadas con Rusia en Ucrania.

El Departamento de Estado de EE. UU. no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

El informe dijo que los niños ucranianos llevados a Rusia habían sido sometidos a "propaganda estatal y militarizada", señalando que había documentado tal "reeducación patriótica" en todas las instalaciones donde los niños fueron procesados.

Reuters ha documentado el traslado de miles de niños a campos rusos, la naturalización forzada de ucranianos y la participación de Bielorrusia en el programa.

Stephen Rapp, el embajador estadounidense para crímenes de guerra bajo el expresidente Barack Obama y anteriormente fiscal en los tribunales internacionales para Ruanda y Sierra Leona, revisó el informe y le dijo a Reuters que "prueba su involucración directa, realizando cambios en la ley y la práctica para permitir y acelerar adopciones coercitivas que hubieran sido ilegales según la propia ley de Rusia en febrero de 2022."

Kyiv estima que alrededor de 19,500 niños han sido llevados a Rusia o a la Crimea ocupada por Rusia desde la invasión. Lvova-Belova ha desafiado las cifras de Kyiv y le ha pedido que proporcione evidencia.

Anteriormente, ella dijo que 380 huérfanos y niños que no estaban bajo la custodia de sus padres fueron colocados con familias de acogida rusas entre abril y octubre de 2022.

Transportados días antes de la invasión

Rusia comenzó a llevarse a los niños ucranianos de los territorios ucranianos ocupados en los días previos a la invasión en febrero de 2022, según el informe.

Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y aeronaves bajo el control directo de la oficina de Putin transportaron múltiples grupos de niños desde Ucrania en aviones de transporte militar con bandera de la Federación de Rusia entre mayo y octubre de 2022, según el informe.

El informe dijo que al menos dos grupos de niños volaron en aeronaves gestionadas por el Departamento de Administración de Propiedades Presidenciales dentro de la Administración Presidencial en mayo y octubre de 2022.

Los niños llevados al campo aéreo militar de Chkalovsky justo fuera de Moscú el 16 de septiembre de 2022 habían sido transportados desde los territorios ucranianos ocupados de Donetsk y Luhansk a la ciudad rusa de Rostov, no lejos de la frontera de Ucrania, luego volaron en un avión con la matrícula RA-85123, según el informe.

Se trataba de un TU-154M operado por el 223º Escuadrón de Vuelo del Ministerio de Defensa ruso, dijo. Los datos de seguimiento de vuelos en el sitio web Flightradar24.com también confirmaron esto.

De los 314 niños ucranianos identificados, 166 fueron colocados directamente con ciudadanos rusos, según el informe. Los otros 148 fueron registrados en las bases de datos de colocación de niños de Rusia, siendo aproximadamente un tercio de estos ahora colocados con ciudadanos rusos. Los niños restantes se sabe que estaban ubicados en instituciones rusas, según el informe.