Base secreta de la Guerra Fría hallada bajo el hielo de Groenlandia

Un científico de la NASA descubrió una base militar de la Guerra Fría bajo el hielo en Groenlandia este abril, según informó el Observatorio de la Tierra de la NASA el lunes.

Hace varios meses, el científico Chad Greene estaba volando a bordo de un Gulfstream III con ingenieros en un esfuerzo por monitorear un instrumento de radar en la capa de hielo de Groenlandia. Volando sobre el norte de Groenlandia, Greene logró fotografiar la capa de hielo desde la ventana de la aeronave. Esta imagen condujo al descubrimiento de algo enterrado bajo el hielo.

El científico criosférico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), Alex Gardner, informó: "Estábamos buscando la base del hielo y de repente aparece Camp Century. Al principio no sabíamos qué era".

Camp Century, la "ciudad bajo el hielo", es un sitio notable de la Guerra Fría. La base militar fue construida en 1959 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Crearon una red de túneles dentro de esta capa de la capa de hielo, pero fue abandonada en 1967, lo que llevó a su disfraz bajo capas de acumulación de nieve. La instalación ahora se encuentra a 100 pies debajo de la superficie.

Construcción de las trincheras en Camp Century, Groenlandia. (credit: Wikimedia Commons)

Los científicos utilizaron radar para mapear la superficie del hielo enviando ondas de radio y probando su tiempo de reflexión. Mientras que los estudios aéreos anteriores pudieron detectar algunas señales de Camp Century bajo el hielo, los vuelos de abril eran más adecuados para la tarea.

El UAVSAR de la NASA (Radar de Apertura Sintética de Vehículo Aéreo No Tripulado) fue montado en las aeronaves modernas, lo que permitió a los vehículos producir mapas más dimensionales.

Haciendo historia

Greene, quien también trabaja en el JPL, explicó: "En los nuevos datos, las estructuras individuales en la ciudad secreta son visibles de una manera que nunca antes habían sido vistas".

A pesar de proporcionar información crucial, la dimensión adicional en los nuevos escaneos también plantea desafíos en la interpretación de las imágenes. Los científicos han utilizado mapas adquiridos a través de radares para estimar cuándo el derretimiento o adelgazamiento del hielo podría exponer nuevamente el campamento y si algún residuo radiactivo o químico restante está enterrado con él.

Greene y Gardner ni siquiera tenían la intención de fotografiar Camp Century, sino más bien "calibrar, validar y entender las capacidades y limitaciones de UAVSAR para mapear las capas internas de la capa de hielo y la interfaz hielo-suelo", como explicó Greene. "Sin un conocimiento detallado del grosor del hielo, es imposible saber cómo responderán las capas de hielo... limitando nuestra capacidad para proyectar tasas de aumento del nivel del mar", informó Gardner. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los vuelos de prueba realizados en abril están abriendo una capacidad de próxima generación para el mapeo en Groenlandia, la Antártida y otros territorios inexplorados.