Prohíben en Reino Unido videojuego inspirado por Hamás celebrando la masacre del 7 de octubre

La compañía de videojuegos Valve Corporation ha eliminado un videojuego que incluye una misión en la que el jugador emula el ataque del 7 de octubre de su plataforma de mercado de videojuegos digital "Steam" para usuarios del Reino Unido a petición de la Unidad de Referencia en Internet Contra el Terrorismo del Reino Unido (CTIRU).

El juego, originalmente titulado "Fursan Al-Aqsa: Los Caballeros de la Mezquita de Al-Aqsa", fue lanzado en el mercado de Steam en 2022. El videojuego permitía a los usuarios jugar como terroristas palestinos y llevar a cabo matanzas contra soldados israelíes a través de atentados suicidas, decapitaciones y más.

Según la página de la tienda del juego en Steam, el 11 de noviembre, el creador, Nidal Nijm, lanzó un parche (lo que los jugadores llamarían un "parche") que permite al jugador "revivir el icónico día en el que la valiente Resistencia Palestina humilló a las Fuerzas Militares Israelíes", en referencia a la Masacre del 7 de octubre de 2023.

La nueva misión añadida, titulada "Operación Toufan Al-Aqsa", es un homenaje al nombre de Hamas por el ataque terrorista más mortífero en la historia de Israel. El tráiler muestra a terroristas haciendo parapente hacia puestos israelíes, soldados mujeres siendo capturadas, cuentas regresivas de "sionistas restantes", disparos sangrientos en la cabeza y un uso generalizado de triángulos rojos invertidos como marcador de destino.

El creador Nijm es un palestino brasileño que, según informes, es hijo de un terrorista de Fatah que escapó del Líbano durante la década de 1980 y alentó a su hijo a aprender programación de juegos de computadora para difundir la causa palestina.

Escena del tráiler que muestra a terroristas de Hamás lanzándose en parapente contra un puesto israelí. (credit: screenshot)

Aunque la página de Steam del juego no menciona explícitamente a Hamas, las características mencionadas anteriormente, el enfoque y el nombre del remake, así como el uso múltiple del nombre "Al-Qassam" en el tráiler, no dejan dudas sobre los objetivos del juego y su alineación pro-terrorista.

Valve elimina polémico juego

Según correos electrónicos publicados por Nijm en la página de Steam del juego, el desarrollador y distribuidor de videojuegos con sede en EE. UU. Valve Corporation, que opera el mercado de juegos Steam, contactó a Nijm en octubre pasado para informarle sobre la eliminación del juego de la venta en el Reino Unido. En los correos electrónicos, un representante de Valve explicó que recibieron una solicitud de las autoridades del Reino Unido y posteriormente aplicaron restricciones específicas por país, citando su obligación de cumplir con las regulaciones de contenido regionales.

Hablando con el blog de tecnología e investigación cibernética 404 Media, Nijm expresó decepción por la eliminación de su juego, temiendo que otros países hagan lo mismo. Hizo comparaciones con otros juegos de disparos populares, argumentando que el juego no es sustancialmente diferente de otros videojuegos de disparos como Call of Duty y afirmando que la eliminación está motivada políticamente. Nijm también expresó su aprecio a Valve por lo que consideró "realmente respetar la libertad de creatividad", culpando a las autoridades del Reino Unido en lugar de a las plataformas en línea.

Esta no es la primera vez que Fursan Al-Aqsa enfrenta restricciones regionales. El juego ya está bloqueado en Alemania y Australia debido a complicaciones con la clasificación por edades, las cuales Nijm afirmó que son financieramente prohibitivas para él resolver. De igual manera, Nijm escribió en noviembre que YouTube había eliminado la cuenta del videojuego.

Las críticas del juego en Steam parecen ser en su mayoría positivas, aunque tienden a centrarse más en los aspectos políticos y menos en la jugabilidad en sí.

A pesar de esto, Emanuel Mailberg, un crítico veterano de videojuegos que escribe para el blog de 404 Media, tenía una opinión diferente. "He jugado a Fursan al-Aqsa y, como juego, es malo. Parece que Nijm compró algunos recursos de un mercado de modelos en 3D, añadió algunas banderas de Israel y construyó algunos niveles simples e insípidos para que los jugadores avancen disparando.

"Es un shooter funcional en el nivel más básico, pero fuera de su temática, no aporta nada nuevo ni interesante y se siente como la forma más baja de software de relleno, con la que Steam está lleno... mi opinión profesional como alguien que ha revisado videojuegos durante muchos años es que Fursan al-Aqsa es malo, y también de mal gusto si decides juzgarlo de esa manera", dijo Mailberg.

Valve no respondió a las solicitudes de comentarios del Jerusalem Post.