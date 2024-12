Asesor de Medio Oriente de Trump: Enfoque en los rehenes y acuerdo nuclear con Irán

La primera prioridad para la administración de Trump será la liberación inmediata de los rehenes, sin más demoras, dijo el recién designado asesor del Medio Oriente del presidente electo Donald Trump, Massad Boulos, en una entrevista exclusiva con el periódico francés Le Point el martes.

Boulos agregó que si bien la liberación de los rehenes debería ser separada de temas relacionados con el futuro de Gaza, un acuerdo de rehenes debería tener lugar dentro del marco de un alto al fuego temporal.

"El presidente cree que los rehenes deben ser liberados de inmediato y que no debe haber más retrasos," dijo a Le Point. "Según él, su destino no debería estar vinculado a otros temas relacionados con el día después en Gaza. Varios países están ayudando actualmente a lograr este objetivo, ya sea Egipto, Jordania, Qatar o incluso Turquía."

Sin embargo, Boulos resaltó que Turquía no debería reemplazar el papel de mediador de Qatar, pero que sí tenía influencia sobre la toma de decisiones de Hamas, dado que ahora alberga a los principales funcionarios del grupo terrorista.

Cuando se le preguntó si la nueva administración podría apoyar el plan del Ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, de anexar Cisjordania, Boulos dijo que Trump aún no se ha pronunciado públicamente sobre este tema, y la administración aún no ha implementado una política al respecto.

El PRIMER MINISTRO Benjamin Netanyahu y Donald Trump, durante su primer mandato como presidente de EE.UU., llegan para pronunciar un discurso conjunto sobre la propuesta del ''Acuerdo del Siglo'', en la Casa Blanca en 2020. (credit: JOSHUA ROBERTS/REUTERS)

Sin embargo, Boulos afirmó que "a partir del 20 de enero, habrá una política muy clara y específica sobre este tema, que debe ser respetada".

Boulos estuvo de acuerdo en que las discusiones en torno a una "hoja de ruta hacia un estado palestino" serían una parte clave de las conversaciones entre Estados Unidos e Israel. Sin embargo, dijo que hasta ahora, las partes saudíes no estaban exigiendo el establecimiento de un estado palestino.

Hizo referencia al plan de Trump de 2020, que hablaba de un estado palestino propuesto, cuyos detalles "fueron rechazados por ambas partes".

Boulos continuó diciendo que la prioridad del presidente electo es "reanudar las discusiones sobre los Acuerdos de Abraham, con, por supuesto, Arabia Saudita en primer lugar. Porque sabemos muy bien, y el presidente lo ha dicho, que una vez que lleguemos a un acuerdo con Arabia Saudita sobre Israel, al menos habrá doce países árabes que estarán inmediatamente listos para seguir el ejemplo".

Planes para Irán

Hablando sobre Irán, Boulos dijo que Trump estaba decidido a evitar que el régimen tuviera un programa nuclear. Destacó que Trump ejercería "máxima presión" sobre Irán nuevamente y agregó que sentía que Irán había cambiado de táctica desde que el ex Presidente fue reelegido.

Sin embargo, Boulos dijo que Trump se enfocaba principalmente en el acuerdo nuclear y no en el régimen en sí, con el cual estaba dispuesto a negociar.

"Sin embargo, hay tres puntos muy importantes para él: Irán no debe tener absolutamente poder nuclear; los misiles balísticos de Irán representan un riesgo no solo para Israel, sino también para los países del Golfo; y finalmente, el problema planteado por los grupos aliados iraníes en la región, ya sea en Gaza, Líbano, Irak o Yemen. Aparte de estos tres ejes, el Presidente Trump no habló sobre un cambio de régimen."

El empresario libanés-estadounidense Massad Boulos fue recientemente nombrado por Trump como su asesor en Medio Oriente. El republicano es suegro de los hijos del presidente, el esposo de su hija Tiffany Trump.

Al hablar de su nombramiento, Boulos le dijo a Le Point que "era un gran honor" y "una gran responsabilidad".

"Nuestra visión es lograr una paz duradera en el Medio Oriente. Tenemos cuatro años para trabajar y esperamos lograr algo que sea sostenible para el futuro y las generaciones venideras", añadió.