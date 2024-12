"No es nuestra guerra": Trump advierte contra involucrarse en Siria

El presidente electo Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos no debería interferir en Siria en un post en el sitio de redes sociales Truth Social.

"Siria es un desastre pero no es nuestro amigo, y LOS ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍAN TENER NADA QUE VER CON ELLO. ESTA NO ES NUESTRA LUCHA. DEJEN QUE SE RESUELVA. ¡NO SE INVOLUCREN!" dijo Trump.

También mencionó que los rebeldes en Siria están en las afueras de Damasco y se están preparando para un movimiento importante para derrocar a Assad.

Trump dijo que debido a que Rusia está ocupada luchando una guerra con Ucrania, "parece incapaz de detener esta marcha literal a través de Siria, un país que han protegido durante años."

Si Rusia fuera expulsada de Siria, "podría ser lo mejor que les pueda pasar" porque "nunca hubo mucho beneficio en Siria para Rusia", dijo Trump. El presidente electo de EEUU, Donald Trump, asiste al lanzamiento del sexto vuelo de prueba del cohete SpaceX Starship, en Brownsville, Texas, EEUU, el 19 de noviembre de 2024. (credit: BRANDON BELL/REUTERS/POOL)

¿Un retorno al aislacionismo?

Los comentarios de Trump reflejan los que dio en su primer mandato cuando abogó por la retirada de todo el personal estadounidense de Siria.

Su retirada de las tropas estadounidenses en 2019 fue vista como algo que expuso a las fuerzas kurdas de las SDF a una invasión turca en el norte de Siria, lo que finalmente los llevó a firmar acuerdos con Assad, ayudándolo a preservar su régimen.

En ese momento, Trump descartó la posibilidad de que regresaran grandes fuerzas yihadistas a Siria, diciendo: "Por cierto, todos odian a ISIS".

"Me postulé para traer a nuestros soldados de vuelta a casa, y eso es lo que estoy haciendo", explicó en ese momento.