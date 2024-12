Israel felicita a Suiza por reconocer a Hamás como organización terrorista

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, felicitó a Suiza por designar independientemente a Hamas como organización terrorista a través de legislación primaria en una publicación en X/Twitter el miércoles.

Switzerland has independently designated Hamas as a terrorist organization through primary legislation with overwhelming support. I commend Switzerland for this critical step and urge other nations to follow suit. Hamas is one of the most heinous terror organizations in…