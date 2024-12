Encuentran al estadounidense desaparecido Travis Timmerman en prisión siria y es liberado

Travis Timmerman, un estadounidense reportado como desaparecido, fue encontrado vivo en Siria tras el colapso del régimen de Bashar al-Asad el jueves.

En una publicación en X/Twitter, la corresponsal de CBS News, Elizabeth Palmer, dijo: "Encontramos a Travis Timmerman de Urbana, Missouri, un prisionero estadounidense liberado de una de las prisiones más notorias de Asad. Está bien. Un poco aturdido. No se dio cuenta de que el régimen había caído hasta esta mañana."

We found Travis Timmerman from Urbana Missouri - an American prisoner liberated from one of Assad’s most notorious prisons. He’s fine. A bit dazed. Didn’t realize the regime had fallen until this morning. pic.twitter.com/kuQmWfp0nA