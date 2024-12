La Reina Isabel II veía a israelíes como "terroristas o hijos de terroristas"

El ex presidente Reuven Rivlin expuso la opinión de la difunta Reina Isabel sobre los israelíes el domingo en una gala en Londres para conmemorar los 100 años del Instituto de Tecnología Technion.

El domingo, el ex presidente de Israel dijo: "La relación entre nosotros y la Reina Isabel fue un poco difícil, porque ella creía que cada uno de nosotros era o un terrorista o hijo de un terrorista", informó Jewish News.

Rivlin profundizó, diciendo: "Ella se negó a aceptar a cualquier funcionario israelí en el Palacio, aparte de ocasiones internacionales".

¿Era el Rey Carlos diferente?

Por el contrario, Rivlin describió al Rey Carlos III como "muy amigable".

El ex presidente Reuven Rivlin en la ceremonia del Día del Recuerdo del Holocausto en Yad Vashem, 17 de abril de 2023 (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

El actual rey ha visitado Israel dos veces de forma no oficial para asistir a los funerales de Shimon Peres e Yitzchak Rabin, así como una vez oficialmente en 2020. En sus 70 años de reinado, la Reina Isabel nunca visitó el país.

Diplomacia israelí y relaciones internacionales

Mientras se dirigía a la audiencia de 300 personas, Rivlin dijo: "Espero que el nuevo presidente de EE. UU. inaugure una nueva era en Oriente Medio. Nosotros, junto con los árabes y las naciones árabes, no estamos condenados a vivir juntos, nuestro destino es vivir juntos. No pueden expulsarnos porque no tenemos a dónde ir. Así que vamos todos a vivir juntos en paz".

El expresidente Rivlin fue honrado en la gala como el receptor del Premio Churchill 2024, presentado por la anterior ganadora, Baronesa Ruth Deech.

Israel ha recibido cinco premios Nobel académicos, cuatro de los cuales están acreditados al Technion. Incluido en estos está el Premio Nobel de Química de 2013 por el avance de modelos multiscale para sistemas químicos complejos.

A pesar del éxito del Instituto, su presidente, el Profesor Uri Sivan, dijo: "Este no ha sido un año fácil para el Technion. Hemos sido severamente afectados por la guerra y sus secuelas... estamos orgullosos de marcar los 100 años pero no estamos celebrando".