Rusia empacando equipo militar de base en Siria, revelan imágenes satelitales

Rusia parece estar empacando equipos militares en una base aérea militar en Siria, según imágenes satelitales publicadas por Maxar tras una ofensiva liderada por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) contra el presidente Bashar Assad el fin de semana pasado.

Las imágenes tomadas el viernes muestran lo que parecen ser al menos dos aviones de carga Antonov AN-124, uno de los aviones de carga más grandes del mundo, con las narices abiertas en la base aérea de Hmeimim en la provincia costera de Latakia en Siria.

"Dos aviones de transporte pesado An-124 están en el aeródromo, ambos con las narices levantadas y listos para cargar equipos/carga", dijo Maxar.

"Cerca, un helicóptero de ataque Ka-52 está siendo desmontado y probablemente preparado para el transporte, mientras que elementos de una unidad de defensa aérea S-400 se están preparando de manera similar para partir de su sitio de despliegue anterior en la base aérea".

La base naval de Rusia en Tartus, el único centro de reparación y reabastecimiento en el Mediterráneo de Rusia, "permanece en gran parte sin cambios desde nuestra cobertura de imágenes del 10 de diciembre, con dos fragatas continuando siendo observadas frente a la costa de Tartous", dijo Maxar.

New satellite imagery taken today by @Maxar shows two Russian An-124 heavy transport aircraft at Hmemim airbase in Syria with their nose cones lifted and prepared to load. A Ka-52 attack helicopter is also seen being dismantled and likely prepared for transport. pic.twitter.com/eyDSQ377Mp

El canal de noticias británico Channel 4 informó que había visto un convoy de más de 150 vehículos militares rusos desplazándose por una carretera. Se informó que el ejército ruso se estaba moviendo de manera ordenada y parecía que se había alcanzado un acuerdo para permitir a los rusos salir de Siria de forma ordenada.

The Russian S400 is definitely leaving Khmeimim Air Base. The drone video from yesterday shows that they have packed up their 91N6E radar and it was parked on the apron ready to be loaded onto an AN-124. https://t.co/HGCs2211pz pic.twitter.com/XbSNjVvh60