Biden celebra Jánuca en la Casa Blanca y promete traer a los rehenes de vuelta

El presidente Joe Biden abrió las puertas de la Casa Blanca el lunes por la noche a líderes de la comunidad judía y partidarios para la celebración de Jánuca final de su administración, poniendo fin a su última reunión formal judía como presidente predicando esperanza y apoyo a Israel.

El Segundo Caballero Doug Emoff comenzó los eventos de la noche recordando las festividades y eventos judíos que él y la vicepresidenta Harris celebraron en su residencia, y cómo, en preparación para dejar su legado, plantaron un árbol de granadas en el primer aniversario del 7 de octubre en honor a las víctimas y rehenes.

"Incluso cuando veíamos el antisemitismo seguir creciendo y aumentando en nuestro país y en todo el mundo, caminaba con la cabeza en alto, los hombros y el pecho erguidos, tan orgulloso de ser judío", dijo Emhoff. "Y a dondequiera que iba, animaba a nuestra comunidad a hacer lo mismo, no agacharse y no vivir con miedo nunca. Y a pesar de este azote del antisemitismo, nos unimos".

Biden reconoció que la Jánuca de este año cae en corazones pesados, ya que marca la segunda desde los horrores del 7 de octubre y desde el aumento del antisemitismo en EE. UU. y en todo el mundo.

"No me detendré"

"He sacado a más de 100 rehenes. No me detendré hasta sacar a cada uno de ellos", dijo, añadiendo cómo el mes pasado su administración aseguró un alto el fuego entre Israel y Líbano para que los residentes pudieran regresar a casa de forma segura.

"He dicho muchas veces antes, mi compromiso con la seguridad del pueblo judío y la seguridad de Israel y su derecho a existir como un estado-nación independiente sigue siendo inquebrantable", dijo.

Biden dijo que ha visto el poder de la esperanza y el espíritu optimista del pueblo judío en su propia vida y en la vida de la nación.

Agregó que su mensaje final de Jánuca como presidente es "aferrarse a esa esperanza".

"Brillen con su luz. Brille la luz del optimismo", dijo. "Por encima de todo, mantengan la fe. Mantengan la fe. Que Dios los bendiga, ¡Feliz Jánuca."