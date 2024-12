Israel cierra oficialmente la embajada en Dublín

A nivel emocional, la decisión del ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar el domingo de cerrar la embajada de Israel en Irlanda tiene sentido. Sin embargo, tiene menos sentido a nivel práctico y estratégico. ¿Por qué tiene sentido emocionalmente? Porque durante años, Irlanda ha sido un enemigo diplomático implacable de Israel, siempre entre los críticos más duros de la UE, votando consistentemente en su contra en la ONU.

Esta hostilidad se intensificó desde el 7 de octubre, manifestándose en el reconocimiento por parte de Dublín de un estado palestino y su reciente decisión de unirse a la petición de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, incluso pidiendo increíblemente a la corte que "amplíe su interpretación de lo que constituye la comisión de genocidio por parte de un estado" para asegurarse de que Israel encaje en la definición de genocidio.

Perdiendo el punto

Debido a esta política hostil, muchos israelíes probablemente reaccionaron con satisfacción ante la decisión de Sa'ar, pensando para sí mismos: "Esto les mostrará" o "De todas formas no merecen tener una embajada israelí allí".

Excepto que una embajada no es un premio; es una herramienta para la diplomacia. Y la diplomacia no solo se realiza con amigos - en el mismo aliento en el que Sa'ar anunció el cierre de la embajada en Dublín, anunció la apertura de una en Moldavia, un país amigo - sino también, quizás especialmente, con aquellos que son hostiles. Varias personas sostienen pancartas y banderas durante una manifestación en solidaridad con los palestinos de Gaza, antes del aniversario del ataque del 7 de octubre, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en Dublín, Irlanda, el 5 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/CLODAGH KILCOYNE)

Si Israel cerrara embajadas en todos los países del mundo que son diplomáticamente hostiles, su número de representaciones se reduciría drásticamente. Si tener una política exterior amistosa hacia Israel es un criterio, entonces ¿por qué Israel todavía tiene embajadas en Noruega, Bélgica y España? Noruega y España también han reconocido un estado palestino, y sus críticas contra Israel a menudo son igual de duras que las de Irlanda.

Lo mismo ocurre con Bélgica y estados más pequeños de la UE como Malta y Luxemburgo. ¿Y qué decir de Sudáfrica? ¿Por qué cerrar la embajada en Dublín debido a las políticas anti-Israel del gobierno, y muchas de sus políticas son de hecho anti-Israel, pero no en Pretoria, que es probablemente aún más hostil? ¿Por qué no? Simplemente porque la política de Israel durante décadas ha sido que se abren embajadas en todo el mundo. No se cierran. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Incluso si el ambiente, como en Irlanda, es tóxico. Incluso en medio de la guerra civil.

Cuando tienes una embajada, tienes un canal de comunicación con el gobierno, los medios de comunicación y el público. Es un activo diplomático crucial. Cierra esa embajada y lo pierdes. Es difícil discutir con lo que escribió Sa'ar en su declaración anunciando el cierre de la embajada: "Las acciones y retórica antisemita utilizadas por Irlanda contra Israel están enraizadas en la deslegitimación y demonización del estado judío, junto con los dobles estándares.

Irlanda ha cruzado todas las líneas rojas en sus relaciones con Israel". Él tiene razón. Pero es precisamente por esto que es importante mantener abiertas las puertas de la embajada: para denunciar esa retórica antisemita, para luchar contra los dobles estándares y la hipocresía.

Además, la diplomacia es una maratón y las cosas cambian. El gobierno de Dublín de hoy puede cambiar mañana y, con ello, quizás parte del antagonismo. Y luego, si quieres reabrir la embajada, no siempre es tan fácil de hacerlo. En 1978, por ejemplo, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Moshe Dayan, decidió cerrar la embajada en Seúl por razones presupuestarias, diciendo supuestamente que no era un país lo suficientemente importante para que Israel mantuviera una embajada.

Poco después, la economía surcoreana, "junto con otros tigres asiáticos", despegó y Israel quiso reabrir. Esta vez, Seúl se mostró reacia, no dando el visto bueno hasta 1992, diciendo que temía que albergar una embajada israelí dañara sus lazos con el mundo árabe. Respecto a Irlanda, fue uno de los últimos países en Europa en abrir una embajada israelí: los irlandeses han sido hostiles durante mucho tiempo hacia Israel, viendo el conflicto aquí a través del prisma de su propia experiencia con los británicos y equiparándonos simplistamente a los británicos y a los palestinos al "IRA amante de la libertad".

Israel finalmente abrió una embajada en Dublín en 1993, el mismo día en que la OLP fue invitada a abrir una oficina allí, después de que se expresara oposición al movimiento debido a la preocupación de que Irlanda perdería mercados árabes como resultado y debido al alto costo de proporcionar seguridad para la embajada. Mientras el gobierno irlandés expresó el domingo su "profunda decepción" por el movimiento de Israel, algunas voces en el ardientemente antiisraelí Partido Sinn Féin lo recibieron con agrado. Esto llevó a un funcionario israelí a comentar: "Si estás haciendo feliz a Sinn Féin, estás haciendo algo mal".

Aunque ISRAEL ha cerrado embajadas y consulados alrededor del mundo antes por razones presupuestarias, en la última década cerró consulados en Filadelfia, Río de Janeiro y Marsella, y una embajada en El Salvador, todo debido a limitaciones presupuestarias, esta es una de las pocas veces en que la decisión se tomó debido a la insatisfacción con las políticas de un país.

El anuncio de Irlanda de que no tiene intención de cerrar su embajada en Tel Aviv crea una asimetría en la relación: los diplomáticos irlandeses podrán hacer escuchar sus voces en Jerusalén y reunirse con funcionarios israelíes y miembros de la sociedad civil, mientras que los diplomáticos israelíes, debido a la decisión de Jerusalén, no podrán hacer lo mismo en Irlanda. Además, el cierre de la embajada deja a los partidarios de Israel en Irlanda, así como a la comunidad judía y a la comunidad de expatriados israelíes allí, la mayoría trabajando en alta tecnología, sin una embajada que les brinde respaldo y apoyo cuando sea necesario.

La medida marca una forma mucho más agresiva de diplomacia de la que ha sido habitual, un estilo de diplomacia que el predecesor de Sa'ar, Israel Katz, diseñó para lidiar con países, como Polonia y Turquía, que persiguen políticas en contra de los intereses de Israel. Después de años en los que Israel pisaba con cuidado alrededor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Katz se quitó los guantes y respondió a los arrebatos de Erdogan contra Israel con caricaturas generadas por inteligencia artificial en X/Twitter.

Aunque esto no necesariamente sirvió a los lazos turco-israelíes, jugó BIEN EN ESE SEGMENTO del público israelí que quería ver a sus líderes enfrentarse al líder turco muy hostil. En otras palabras, fue populista, impulsado en gran medida por la política interna. Sa'ar parece estar tomando una página del libro de jugadas de Katz con este paso, apelando a su base pero no necesariamente avanzando en la diplomacia israelí.

Es comprensible por qué se tomó este paso. La indignación de Jerusalén con Irlanda está justificada. Pero la diplomacia no se trata de arriar la bandera. Más bien, se trata de presentar su caso, incluso, quizás especialmente, en los entornos más hostiles. En unas semanas, Dublín tendrá una representación palestina, pero no una israelí, lo que significa que Israel ha cedido deliberadamente el terreno de juego en Irlanda a los palestinos y a elementos locales antiisraelíes. Hay un término en diplomacia para esto: se llama cortarse la nariz para despejar su rostro.