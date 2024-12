Avión que volaba de Azerbaiyán a Rusia se estrella en Kazajistán: temen numerosas víctimas

Un avión de pasajeros Embraer que volaba de Azerbaiyán a Rusia se estrelló cerca de la ciudad de Aktau en Kazajistán el miércoles con 62 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, anunciaron las autoridades kazajas, asegurando que 27 personas habían sobrevivido.

Un video no verificado del accidente mostró al avión, operado por Azerbaijan Airlines, estallando en llamas al golpear el suelo y luego se levantaba un denso humo negro. Pasajeros ensangrentados y magullados podían verse tambaleándose desde un fragmento del fuselaje que había permanecido intacto.

El ministerio de emergencias del país de Asia Central dijo en un comunicado que los servicios de bomberos habían apagado el incendio y que los sobrevivientes, incluidos tres niños, estaban siendo tratados en un hospital cercano.

Azerbaijan Airlines dijo que la aeronave Embraer 190, con el número de vuelo J2-8243, estaba volando de Bakú a Grozny, la capital de Chechenia en Rusia, pero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia aproximadamente a 3 km (1.8 millas) de la ciudad kazaja de Aktau.

Las agencias de noticias rusas dijeron que el avión había sido desviado debido a la niebla en Grozny.

Las autoridades de Kazajistán dijeron que habían comenzado a investigar distintas posibles versiones de lo sucedido, incluyendo un problema técnico, informó la agencia de noticias Interfax de Rusia.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó "condolencias" al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, al pueblo de Azerbaiyán y a las "familias de todas las nacionalidades que perdieron a sus seres queridos" tras el accidente en X/Twitter el miércoles. "Rezo por la pronta recuperación de todos los heridos", agregó.

