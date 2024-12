Zelensky celebra Janucá encendiendo velas junto a rabinos en Kiev

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky encendió un januquía con varios rabinos ucranianos para celebrar la primera noche de Janucá el miércoles, como se ve en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Zelensky, quien es judío, elogió la capacidad de su país para celebrar festividades religiosas separadas de manera respetuosa y seguir unidos en su objetivo de victoria.

"Tenemos un país único: hoy celebramos tanto la Navidad como Janucá. Es muy bueno que en Ucrania podamos convivir todos juntos, luchar contra la oscuridad, como dijo Shmuel Kaminetsky", expresó Zelensky a la delegación de rabinos. "En Ucrania, las personas tienen una naturaleza que las hace inherentemente luminosas. Así que estoy seguro de que, como dicen ustedes y como dice Janucá, la luz definitivamente vencerá a la oscuridad. Estoy seguro de eso".

Una delegación de 12 rabinos visitó la residencia de Zelensky en Kiev para dar bendiciones y encender velas. Algunos de ellos señalaron la postura de Ucrania en la actual guerra con Rusia, y rezaron por el fin del conflicto y una victoria para Ucrania.

Today, we mark both Christmas and the beginning of Hanukkah. It is very good that in Ukraine we can celebrate such holidays with respect for each other, communicate, live together and wish different people the same victory—the victory of light over darkness.And today, together… pic.twitter.com/GxSQNm7jTr