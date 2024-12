Avión se estrella en Corea del Sur: 179 personas fallecen y 2 sobreviven tras trágico accidente

Todos menos dos miembros de la tripulación a bordo de un avión Boeing 737-800 que se estrelló contra un muro en la pista del Aeropuerto Internacional de Muan en la provincia de Jeolla del Sur, Corea del Sur, fallecieron, informó la agencia de noticias Yonhap el domingo.

El incidente ocurrió a las 09:07 a.m. hora local.

El vuelo de Jeju Air desde Bangkok transportaba a 181 personas, incluidos seis miembros de la tripulación, según el informe de Yonhap. Dos miembros de la tripulación, un hombre y una mujer, fueron rescatados del avión y están siendo atendidos en un hospital en Mokpo, según el Departamento de Bomberos de Jeolla del Sur.

Se ha confirmado que todos los otros 179 pasajeros y tripulantes fallecieron. Esto convierte al accidente aéreo en el más mortal en suelo surcoreano y también en el peor involucrando a una aerolínea surcoreana en casi tres décadas, según el ministerio de transporte.

La mayoría de los pasajeros eran coreanos, excepto por dos ciudadanos tailandeses.

El Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea confirmó que el Aeropuerto Internacional de Muan emitió una advertencia de 'colisión con aves' justo antes de que el avión intentara aterrizar. Un minuto después, el avión emitió una señal de emergencia 'mayday' y se estrelló cinco minutos más tarde.

Esta captura de pantalla de imágenes de vídeo captadas cerca del Aeropuerto Internacional de Muan muestra humo negro saliendo por los aires del aeropuerto en Muan, provincia de Jeolla del Sur, Corea del Sur, 29 de diciembre de 2024. (credit: YONHAP VIA REUTERS)

El ministerio confirmó que la aeronave no bajó su tren de aterrizaje durante el incidente.

El avión voló recto durante unos diez segundos, con la parte inferior del fuselaje tocando la pista sin bajar el tren de aterrizaje. Por lo tanto, no pudo desacelerar y su fuselaje fue arrastrado por el suelo.

Según el Departamento de Bomberos de South Jeolla, los pasajeros fueron expulsados del avión tras la colisión, lo que significa que "las posibilidades de supervivencia son casi nulas".

"El fuselaje está casi destruido y es difícil confirmar las identidades de los fallecidos", agregó el departamento. "Actualmente estamos confirmando las ubicaciones de los restos y recuperándolos, por lo que está tomando algo de tiempo".

Yonhap ha nombrado a los dos sobrevivientes como Lee Mo (33) y la Sra. Ku (20 años), ambos miembros de la tripulación de vuelo. El nombre de pila de Ku aún no ha sido publicado. Ninguno se encuentra en condición grave.

Lee, quien era responsable del servicio de pasajeros en la parte trasera del avión, ha sido trasladado a un hospital en Seúl. Dijo que llevaba puesto el cinturón de seguridad antes de la llegada y que el avión parecía haber aterrizado, pero no tenía recuerdo de nada después de eso.

Lee sufrió una fractura en el hombro izquierdo y lesiones en la cabeza, pero está consciente y puede caminar.

"Salía humo de uno de los motores del avión, y luego explotó", dijo Ku.

Ambos miembros de la tripulación estaban en el área de la salida de emergencia trasera cuando ocurrió el accidente. Según Yonhap, ambos aparentemente sobrevivieron cuando la sección de la cola del avión se desprendió durante la colisión.

Capturas de pantalla en X/Twitter muestran los últimos mensajes de uno de los pasajeros momentos antes del accidente, diciendo: "No podemos aterrizar porque un pájaro está atrapado en el ala".

El Presidente en funciones Choi Sang-mok convocó una reunión de emergencia respecto al accidente.

Se informó que Choi dio órdenes de "hacer todo lo posible para rescatar al personal y prestar especial atención para prevenir accidentes de seguridad que involucren a los bomberos durante el proceso de rescate".

Los medios locales informaron que Choi dio estas instrucciones al Ministro en funciones del Interior y la Seguridad, al Ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte, al Comisionado General de la Agencia Nacional de Bomberos, al Comisionado General de la Agencia Nacional de Policía y a otros organismos relevantes.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8