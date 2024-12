Mila Kunis y el judaísmo: De la represión en la URSS a las luces de Jánuca

Mila Kunis encendió un hanukkiah con la defensora de Israel Noa Tishby para la segunda noche de Jánuca.

Tishby, quien está invitando a celebridades para cada noche de Jánuca este año, le preguntó a Kunis sobre algunas de las tradiciones y prácticas culturales de su familia en un video publicado en redes sociales.

Kunis, que nació en Ucrania y se mudó a Estados Unidos cuando tenía ocho años, dijo que no creció con fuertes tradiciones judías.

"Nunca encendí velas de Jánuca hasta que tuve hijos", dijo Kunis. "Crecí sin hacer nada".

Kunis señaló que debido a su crianza en la antigua Unión Soviética, se le desalentó mucho de seguir un lado religioso de su judaísmo.

"Sabía que era judía, pero me dijeron que nunca hablara de ello. Creo que porque crecí en un país que no permitía la religión", dijo. "Me criaron culturalmente judía, así que para mí, es una cultura. Y a medida que tuve hijos, y mis hijos se identifican mucho con el aspecto religioso de ello, pensé, 'Bueno, supongo que haremos Shabbat, y encenderemos las velas'".

"Hay tanta hermosa tradición en ello", continuó Kunis.

La maternidad judía y los monolitos

Cuando le preguntaron por qué pensaba que era importante ser judía y estar orgullosa, Kunis señaló que construir su familia con su esposo, Ashton Kutcher, jugó un gran papel en su fe.

"Para mí, sucedió cuando conocí a mi esposo", dijo, añadiendo que aunque Kutcher no es judío, él la ayudó a entender más su religión. "Lo bueno de ser judío es que es como una aventura de escoge-tu-propia-aventura, donde puedes elegir cosas que resuenen contigo. No hay una forma correcta o incorrecta de ser judío."

"Los judíos no son un monolito", agregó Tishby, notando cuán diversos pueden ser los judíos. "Hay muchas etnicidades, culturas, tradiciones, historia diferentes."

Las dos mujeres se unieron por el miedo de toda madre judía de que alguien en su casa pase hambre.

"Lo peor que uno de mis hijos puede decirme es 'tengo hambre'. La comida arregla todo", señaló Kunis.

Tishby y Kunis también hablaron sobre experiencias culturales judías en su infancia. La actriz estadounidense Mila Kunis asiste a la PaleyFest LA 2024 ''Family Guy'' 25th Annniversary Celebration en el Dolby Theatre de Hollywood el 19 de abril de 2024. (credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Cuando Tishby pidió un ejemplo de algo culturalmente judío que Kunis viera en su familia, la actriz dijo que "creció con mucha culpa todo el tiempo, superstición y culpa".

El video terminó con los dos encendiendo la janukkiah y diciendo la bendición después de una breve llamada a Kutcher para asegurarse de que estaban encendiendo las velas correctamente.

Kunis ha utilizado previamente su plataforma para apoyar a Israel y llamar la atención sobre temas judíos.

Ella fue una de más de 200 artistas que firmaron una carta en contra del boicot del Festival Internacional de Cine LGBTQ+ de Tel Aviv 2021 y supuestamente ha asistido a la exhibición del museo del Festival Nova.

Su esposo, Ashton Kutcher, ha asistido a una gala de Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel e ha invertido en gran medida en startups israelíes.