Rusia podría aprovechar la investidura de Trump para aumentar los ataques en Ucrania

Serhiy Leshchenko, asesor permanente del jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, advirtió: "Rusia está tratando de ocupar tanto como pueda hasta el día de la investidura de [el presidente electo de EE.UU.] Donald Trump. La idea de Putin es declarar que todo lo que ocupó antes de ese momento está bajo su control y debería ser parte del territorio ruso, lo cual es totalmente inaceptable para Ucrania".

Trump asumirá el cargo el 20 de enero.

Leshchenko, en una entrevista con The Jerusalem Post el lunes, expresó temor de que los ataques rusos a Ucrania, que han estado en curso desde su invasión en 2022, aumentarán e intensificarán en los próximos días y semanas.

"Están utilizando el enfoque de destrucción total en el territorio", explicó, agregando que las fuerzas rusas están "tratando de demoler todo, desde la infraestructura civil, incluidos puentes y instalaciones de producción de electricidad, para hacer la vida increíblemente difícil para los ucranianos".

La Fuerza Aérea Ucraniana dijo el lunes que su defensa aérea derribó 21 drones de los 43 lanzados por Rusia en un ataque nocturno, dirigido a seis regiones del país.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita una posición de las tropas ucranianas en una línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar no revelado, Ucrania 3 de octubre de 2023. (credit: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Se informó que otros 22 drones fueron "perdidos". Analistas militares dijeron que Ucrania estaba utilizando cada vez más la guerra electrónica para redirigir o engañar a los drones rusos.

Oficiales regionales dijeron que los escombros de los drones dañaron viviendas en la región oriental de Járkov y en la región de Odesa en el sur.

Leshchenko dijo que ha habido cortes de electricidad en los últimos días, mientras los ucranianos enfrentan el invierno. "El objetivo de Putin es crear este estilo de vida para los ucranianos, para poder decir: Si quieres que tu vida sea normal, debes aceptar el ultimátum ruso", dijo.

Durante su campaña presidencial, Trump llamó a Zelensky "el mejor vendedor de la historia", ya que se va con miles de millones de dólares después de cada visita a los EE. UU.

Trump ha dicho que quiere poner fin a la guerra rápidamente. Durante su campaña presidencial, Trump cuestionó el nivel de participación de EE. UU. en el conflicto, sugiriendo que los aliados europeos deberían asumir más de la carga financiera.

Ayuda de EE. UU. a Ucrania

El lunes, el presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció casi $6 mil millones en ayuda militar y presupuestaria adicional para Ucrania, ya que Biden utiliza sus últimas semanas en el cargo para aumentar la ayuda a Kiev antes de que Trump tome el poder. Biden también anunció $2.5 mil millones adicionales en asistencia de seguridad para Ucrania.

Casi tres años después de la guerra, Washington ha comprometido miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania, pero no está claro si la ayuda continuará a ese ritmo bajo Trump.

Al preguntarle si teme la llegada de la era Trump, en el sentido de que podría ejercer presión sobre Ucrania para llegar a un acuerdo, Leshchenko dijo que Kiev está esperando tranquilamente a ver cómo se desarrollan las cosas.

"Estamos esperando a ver la propuesta que será presentada por [Trump] después de la inauguración", dijo.

Agregó: "Por supuesto, Ucrania está abierta a negociaciones, pero estar de acuerdo con una negociación no significa que Ucrania deba aceptar un ultimátum ruso y que Ucrania deba perder el territorio sin otras garantías en el futuro".

Demanda de Ucrania para unirse a la OTAN

Zelensky y otros funcionarios ucranianos han declarado su demanda de que Ucrania se una a la OTAN en cualquier acuerdo que se firme.

"Necesitamos algunas garantías que detendrán a Putin cuando acumule más armas, más poder para atacar a Ucrania de nuevo", explicó Leshchenko. "Significa que Ucrania debería tener el paraguas de la OTAN para hacer que nuestro ejército sea capaz de resistir [la agresión] en el futuro".

Cuando los rebeldes avanzaron en Damasco, Siria, y derrocaron al régimen de Bashar al-Assad, los analistas han dicho que Assad asumió erróneamente que Rusia, que ha apoyado a su régimen durante años, lo respaldaría ahora. Mientras Moscú otorgó asilo a la familia Assad, no envió ayuda militar para luchar contra los rebeldes.

Leshchenko dijo que esto se debió a la guerra de Rusia en Ucrania. "Si Ucrania no hubiera resistido, Rusia habría podido continuar la operación en Siria también".

Leshchenko reiteró lo que muchos han pensado y dicho, que Rusia no tenía la fuerza militar para ayudar a Assad a combatir directamente a los rebeldes porque sus recursos se están gastando en Ucrania.

Incluso ha habido informes no confirmados de que la inteligencia ucraniana ayudó a los rebeldes sirios con tecnología de drones. Hasta el momento, fuentes ucranianas no han emitido comentario alguno sobre estos informes.

Muchos en Ucrania creen que ahora, con Rusia ya no siendo un jugador en Siria, Israel podría permitirse diplomáticamente apoyar públicamente a Ucrania, al menos más de lo que lo ha hecho hasta ahora. La postura de Israel de que "no podemos ir y apoyar públicamente a Ucrania, porque Rusia es nuestro vecino", según Leshchenko, ya no existiría.

"Creo que el mundo debería apreciar la ayuda de Ucrania para deshacerse de uno de los dictadores más sangrientos, Assad, debido a la resistencia y la firmeza de Ucrania contra Rusia", concluyó.

Reuters contribuyó a este informe.