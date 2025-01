Dos israelíes heridos en ataque terrorista de gran escala afiliado a ISIS en Nueva Orleans

Dos ciudadanos israelíes resultaron heridos en el atropello intencional del Día de Año Nuevo en Nueva Orleans, informó el miércoles la prensa israelí, citando un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un representante del Consulado General de Israel en Houston está en camino a Nueva Orleans a solicitud del Ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar, agregó el comunicado.

Entre 10 y 15 personas murieron cuando una camioneta embistió deliberadamente a una multitud en la calle Bourbon en Nueva Orleans temprano en la mañana del miércoles. El sospechoso condujo "a gran velocidad" y luego disparó contra las autoridades locales, según CNN.

El FBI identificó al sospechoso como Shamsud-Din Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense del condado de Harris, Texas.

Jabbar llevaba consigo una bandera de ISIS durante el momento del ataque, dijo el FBI en un comunicado del miércoles. La agencia añadió que las autoridades encontraron armas y un posible artefacto explosivo improvisado (AEI) en el vehículo alquilado.

la embestida de un vehículo contra una multitud en nueva orleans causa 10 muertos, el conductor habría disparado un arma (credit: X screenshot)

NBC informó que las autoridades aún estaban trabajando en su información de antecedentes y su historial de viajes.

El FBI está actualmente investigando el incidente "como un acto de terrorismo", dijo la agencia en un comunicado el miércoles.

Potencial ataque terrorista

Más temprano en el día, hubo informes contradictorios de líderes locales y el FBI sobre si el incidente fue un ataque terrorista o no.

The New Orleans incident is "not a terrorist event" says FBI assistant special agent in charge, Aletha Duncan.There have been "improvised explosive devices" found in the area, she adds.The local mayor called it a "terrorist attack" moments before.https://t.co/lgEpBlrO0r pic.twitter.com/aauIieHNQp — Sky News (@SkyNews) January 1, 2025

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, declaró que creía que el atropello fue un ataque terrorista. Sin embargo, la agente especial asistente del FBI Alethea Duncan dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana que el incidente aún no se consideraba un acto de terror, según informó NBC.

Duncan dijo en la conferencia que se encontraron artefactos explosivos improvisados en la escena. El FBI dijo que sus técnicos en bombas estaban trabajando con las autoridades para determinar si eran viables.

El Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están en la escena apoyando al FBI en la investigación, informó NBC.

El Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo en una publicación en Twitter que su departamento está "trabajando de cerca" con las autoridades policiales de Nueva Orleans para investigar los eventos.

¿Qué sucedió?

Según varios informes de medios, unas 35 personas resultaron heridas en el atropello. El incidente ocurrió a las 3:15 a.m. en la intersección de Canal y Bourbon Streets durante las celebraciones de Año Nuevo, según informó la ciudad en un comunicado.

El área está ubicada en el Barrio Francés, una atracción turística histórica en Nueva Orleans conocida por su animada vida nocturna y música.

La Jefa de Policía Anne Kirkpatrick dijo que el conductor esquivó las barricadas que estaban puestas para las festividades de la noche. Luego disparó a los policías e impactó a dos oficiales desde el vehículo después de chocar.

"Este hombre intentaba atropellar a la mayor cantidad posible de personas", dijo Kirkpatrick, agregando que Din Habbar estaba decidido a "causar la carnicería y el daño que hizo".

En el momento del evento, las autoridades de Nueva Orleans estaban instalando nuevos bolardos de seguridad en el área donde Jabbar atacó.

Los funcionarios locales de Nueva Orleans dijeron que existe la posibilidad de que el sospechoso no estuviera actuando solo.

"Por lo que entiendo, hay la posibilidad de que otros sospechosos podrían estar involucrados en esto, y todos los recursos se están empleando para determinar quiénes son estas personas y encontrarlos", dijo la presidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva Orleans, Helena Moreno, a 4WWLTV.

"La información que recibí es que este individuo estaba completamente equipado con ropa militar, que aparentemente no es local, y que estaba preparado, muy preparado para infligir un dolor horroroso a la gente en Bourbon Street", dijo Moreno.

Jabbar, un residente de Houston, Texas, alquiló la camioneta Ford F-150 con placas de Texas utilizada en el ataque en la aplicación Turo. La camioneta fue vista en el norte del condado de Harris el martes alrededor de las 10:15 a.m. hora local, según la cadena de noticias ABC13 de Houston. Más tarde fue observada en el este de Texas dirigiéndose en dirección a Nueva Orleans a las 12:15 p.m.

El periódico The Independent informó que los heridos están recibiendo tratamiento actualmente en el Centro Médico Universitario, el Hospital Touro, el Hospital General del Este de Jefferson, el Centro Médico Ochsner en el campus de Jefferson y el Campus Baptista de Ochsner.

"Tenemos información hasta cierto grado sobre la demografía de quienes están en el hospital en este momento", dijo Kirkpatrick, según informó CNN. "En este momento no sabemos cuántos podrían ser turistas en comparación con los locales, pero según la información que tengo hasta ahora, parece que la mayoría son personas locales".

Kirkpatrick declaró que en el momento del ataque había 300 agentes de policía de guardia en la zona.

La campaña de preparación para emergencias de la ciudad de Nueva Orleans advirtió sobre un evento de víctimas en masa y aconsejó a las personas que se mantuvieran alejadas del área.

"El 8vo Distrito está trabajando en un incidente de víctimas en masa que involucra a un vehículo que se estrelló contra una gran multitud en Canal y Bourbon Street", indicó NOLA. "Socios de seguridad pública están respondiendo en la escena".

El testigo Whit Davis, de 22 años, dijo a CNN que estaba saliendo de un club cuando ocurrió el atropello, pero se vio obligado a entrar en confinamiento como medida de seguridad.

"Todos empezaron a gritar y correr hacia atrás, y luego básicamente nos pusieron en confinamiento por un tiempo, y luego se calmó, pero no nos dejaban salir", dijo Davis. "Cuando finalmente nos dejaron salir del club, la policía nos indicó por dónde caminar y nos decían que saliéramos del área rápidamente. Vi unos cuantos cadáveres que ni siquiera pudieron cubrir y un montón de personas recibiendo primeros auxilios".

"Cuando subimos allí... fue simplemente una casualidad inimaginable", dijo Jimmy Cothran, un residente de Nueva Orleans desde hace 15 años, a CNN. Él y un amigo corrieron a un balcón de un club después de que un grupo de personas empujara hacia la entrada para esconderse debajo de las mesas. "Quiero decir, solo la desfiguración y los cuerpos esparcidos, algo que no puedes borrar de tu mente. Nunca olvidarás".

Cothran le dijo a CNN que él y su amigo contaron ocho cuerpos, uno de los cuales estaba "completamente aplanado en el centro".

Alex Birth-Mitchell, un testigo del atropello, le dijo a CNN que todavía estaba en shock. "Todavía no puedo creerlo", dijo. Birth-Mitchell caminó arriba y abajo de la calle y "acababa de llegar a este club cuando el camión pasó atropellando a todos".

CNN informó que pudo saltarse la fila para entrar al club porque él y sus amigos tenían pulseras. "Si hubiéramos estado esperando afuera, estaríamos muertos, tal vez".

Información sobre el sospechoso

El medio de comunicación de Houston KPRC2 informó que Jabbar tenía antecedentes penales previos. Fue arrestado en 2002 y 2005 por dos departamentos de policía respectivos en Texas.

Autoridades reaccionan

El presidente Joe Biden elogió a las fuerzas del orden de Nueva Orleans por sus acciones "rápidas" y se comprometió a investigar el evento más a fondo.

"He ordenado a mi equipo asegurar que todos los recursos estén disponibles mientras las fuerzas del orden federales, estatales y locales trabajan diligentemente para llegar al fondo de lo sucedido lo más rápido posible y asegurarse de que no quede ninguna amenaza pendiente de ningún tipo", escribió Biden en un comunicado del miércoles.

Biden será informado continuamente sobre la situación a lo largo del día, confirmó la Casa Blanca.

“El presidente Biden ha sido informado sobre las terribles noticias de que un conductor mató e hirió a decenas de personas en Nueva Orleans durante la noche, y la Casa Blanca ha estado en contacto con la alcaldesa de Nueva Orleans, Cantrell, para ofrecer apoyo”, dice el comunicado de la Casa Blanca.

El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, también prometió el pleno apoyo del gobierno federal a la investigación.

“El país se despertó esta mañana con la noticia de una terrible tragedia en Nueva Orleans", dijo Garland en un comunicado. Afirmó que las agencias federales de aplicación de la ley "desplegarán todos los recursos disponibles para llevar a cabo esta investigación".

El presidente electo Donald Trump dijo en un comunicado que su próxima administración "apoyará plenamente a la Ciudad de Nueva Orleans mientras investigan y se recuperan de este acto de pura maldad".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-Louisiana), dijo que el incidente fue "un acto de pura maldad" y pidió a los civiles que se unieran a él en orar por las víctimas.

The vicious attack on innocent people celebrating the New Year in New Orleans early this morning was an act of pure evil, and justice must be swift for anyone who was involved. Please join us in praying for the victims, their families, and the first responders and investigators… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 1, 2025

El senador de Louisiana Bill Cassidy pidió a sus seguidores en X/Twitter que "den gracias a los oficiales de policía que respondieron" y agregó que estaría recordando a las víctimas.

"Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas y sus familias, así como por nuestros primeros auxilios, en medio de este acto de violencia en Bourbon Street", dijo el líder de la mayoría Steve Scalise (R-Louisiana) en un mensaje en X/Twitter.

"Un acto de violencia atroz tuvo lugar en Bourbon Street esta mañana. Por favor, únanse a Sharon y a mí en orar por todas las víctimas y los primeros auxilios en el lugar", escribió el gobernador local Jeff Landry en X/Twitter. "Insto a todos los que están cerca del lugar a evitar la zona".

La procuradora general de Luisiana, Liz Murrill, calificó el ataque como "noticias devastadoras" y dijo que estaba rezando por los afectados en una publicación en X/Twitter.

Many of us woke up this morning to devastating news of the brutal intentional slaughter of innocent people celebrating the New Year in New Orleans. I’m praying for the victims and their families and will ensure they get justice for this appalling act. Please avoid the immediate… — Attorney General Liz Murrill (@AGLizMurrill) January 1, 2025

Atropellos

Nueva Orleans ha visto tiroteos y autos chocando con multitudes en desfiles anteriores.

El ataque ocurre mientras Nueva Orleans se prepara para albergar el juego anual de fútbol Sugar Bowl el miércoles por la noche. "Hay un protocolo estándar que funciona, que funciona", dijo el senador Cassidy a CNN. "Estoy muy seguro de que los equipos médicos en toda la ciudad estaban preparados y que las personas están recibiendo toda la atención que necesitan.

"Los terroristas ganan, si les permitimos sembrar terror en nuestros corazones", dijo a CNN. "Pierden cuando continuamos con nuestras vidas. Y sepan que si hay terrorismo, los rastrearemos y los llevaremos ante la justicia".

Después del ataque, otros juegos de tazones programados para el miércoles comenzaron a intensificar la seguridad, informó CNN.

Atlanta está lista para albergar el Peach Bowl el miércoles por la tarde; la policía local dijo que "unidades especializadas y personal adicional serán desplegados" en áreas de toda la ciudad para la seguridad de ciudadanos y turistas, según informó CNN.

En noviembre de 2024, dos personas fueron asesinadas y otras 10 resultaron heridas en dos tiroteos separados a lo largo de una ruta de desfile y celebración en Nueva Orleans a la que asistieron miles de personas, informaron los medios locales.

En febrero de 2017, una camioneta conducida por un hombre que la policía dijo parecía estar muy intoxicado atropelló a una multitud de espectadores que veían el desfile principal de Mardi Gras en Nueva Orleans, hiriendo a más de 20 personas.

La semana pasada, cinco personas murieron y cientos resultaron heridas cuando un vehículo embistió un mercado navideño en Alemania.

Esta es una historia en desarrollo.

REUTERS contribuyó a este informe.