¿No hay acuerdo de rehenes? Culpa a Hamas, no a Netanyahu - Blinken

La forma en que el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, comenzó su entrevista de despedida con The New York Times unas tres semanas antes de dejar el cargo era predecible: la administración Biden a la que sirvió dejó a Estados Unidos en una posición mucho mejor en el mundo que cuando asumió el cargo.

"Hoy, mientras estoy contigo, creo que entregamos una América en una posición mucho, mucho más fuerte, después de haber pasado por la crisis económica, haber superado la crisis de salud y haber cambiado mucho para mejor nuestra posición en el mundo porque hicimos esas inversiones en alianzas y asociaciones", dijo en un mensaje que se aproxima a lo que dice cada Secretario de Estado cuando deja el cargo.

Pero sus comentarios en la entrevista del sábado no fueron del todo predecibles cuando cerca de 20 minutos de la conversación de 50 minutos giraron en torno a Israel, Hamas y Gaza.

Aquí hay algunas conclusiones clave:

Netanyahu no es culpable de la falta de acuerdo de rehenes

Entre ciertos segmentos del público israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu es la razón por la que los rehenes siguen languideciendo en los túneles de Hamas. Si realmente quisiera su libertad, serían liberados.

Yair Golan, presidente del partido The Democrats, expresó este sentimiento en una entrevista en KAN Reshet Bet el domingo por la mañana. "Israel no quiere un acuerdo; el primer ministro de Israel no quiere un acuerdo", dijo. "Netanyahu podría haber llegado a un acuerdo tres o cuatro veces seguramente; lo rechazó, miente a la prensa, filtra informes a Bild. Todo tipo de trucos y juegos vergonzosos. Debería presentarse ante los ciudadanos de Israel y decir, 'No quiero liberar a los rehenes, tengo presión política, no puedo hacerlo'. Debería decir la verdad por un cambio." El Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken (credit: MICHAEL VARAKLAS/POOL VIA REUTERS)

Ah, la verdad.

En una situación donde las negociaciones secretas están en curso durante meses, es difícil decir cuál es la "verdad".

Pero Blinken, quien ha estado muy involucrado en las negociaciones, probablemente tiene una buena idea. Y aquí está lo que dijo cuando le preguntaron por el entrevistador si Netanyahu bloqueó un acuerdo de alto el fuego en julio que habría llevado a la liberación de los rehenes.

"No, eso no es preciso", dijo. "Lo que hemos visto una y otra vez es a Hamas sin concluir un acuerdo que debería haber concluido".

Blinken dijo que ha habido ocasiones, como cuando Israel mató al jefe de Hamas, Yahya Sinwar, en las que las acciones de Israel han hecho que llegar a una conclusión de un acuerdo sea más difícil, pero a diferencia de Golan, claramente colocó la responsabilidad no en Netanyahu sino en Hamas.

La distancia entre Israel y EE. UU. no es buena

En una reunión con líderes judíos al comienzo de su presidencia en 2009, el entonces presidente de EE. UU., Barack Obama, rechazó famosamente la premisa presentada por Malcolm Hoenlein, en ese momento jefe de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Americanas, quien había dicho "para que Israel asuma riesgos, sus líderes deben saber que Estados Unidos está justo al lado de ellos".

"Observa los últimos ocho años", al parecer dijo Obama. "Durante esos ocho años, no hubo separación entre nosotros y Israel, ¿y qué conseguimos de eso? Cuando no hay espacio, Israel simplemente se queda al margen, y eso socava nuestra credibilidad con los estados árabes."

Como si mostrara al mundo esa separación, Obama realizó una gira por Oriente Medio un mes antes que lo llevó a Arabia Saudita y Egipto, pero no a Israel. ¿Quieres separación? Eso fue separación. De esta manera, Obama estaba poniendo en práctica una política que muchos presidentes antes que él también creían: la forma de acercarse más a los estados árabes es distanciarse de Israel.

Blinken, quien en ese momento se desempeñaba como asesor de seguridad nacional del entonces vicepresidente Joe Biden, le dijo al Times que la supuesta separación entre Israel y Estados Unidos fortaleció a Hamas y alejó la posibilidad de un acuerdo de rehenes.

Blinken dijo que había dos impedimentos principales para que Hamas llegara a un acuerdo para liberar a los rehenes. Uno de los impedimentos, según dijo, era cuando había separación pública entre Estados Unidos e Israel y la percepción de que la presión sobre Israel aumentaba: "Lo hemos visto: Hamas se ha retirado de acordar un alto el fuego y la liberación de rehenes".

Como resultado, hubo momentos, dijo Blinken, en los que lo que Estados Unidos decía en privado a Israel no era lo mismo que decía en público para que Hamas no se llevara la idea equivocada. La luz del día, dijo, significa que "las perspectivas de lograr el acuerdo de rehenes y cese al fuego se vuelven más distantes".

El otro principal obstáculo para que Hamas llegue a un acuerdo, dijo Blinken, era su creencia y esperanza en que habría un conflicto mucho más amplio: "que Hezbollah atacaría a Israel, que Irán atacaría a Israel, que otros actores atacarían a Israel, y que Israel estaría ocupado, permitiendo a Hamas continuar con lo que estaba haciendo".

Incluso Blinken está frustrado por cómo el mundo ha perdido de vista la situación en Gaza.

La periodista del Times, Lulu García-Navarro, quien entrevistó a Blinken, comenzó la sección sobre Gaza con un reconocimiento perfunctario de que el ataque de Hamas el 7 de octubre llevó a "resultados horribles, que vimos".

Luego dijo que la respuesta de Israel ha sido "extrema", citó como evangelio las cifras de la ONU sobre la cifra de muertos palestinos de 45,000 sin mencionar que esas cifras se basan en los números de Hamas y no diferencian entre combatientes y no combatientes, dijo que la población está muriendo de hambre, que todos los hospitales han sido destruidos, que la destrucción de Gaza ha sido "bastante indiscriminada", y se preguntó si Blinken se preocupaba de que tal vez él presidió "lo que el mundo verá como limpieza étnica".

Para su crédito, Blinken rechazó rotundamente la calumnia de limpieza étnica, diciendo, "No lo es, en primer lugar".

Ninguna de las responsabilidades por las maldades que García-Navarro enumeró las colocó en la puerta de Hamas.

Blinken, nuevamente para su crédito, señaló esto, aunque no se refirió específicamente a ella.

"Miren, una de las cosas que encontré un poco sorprendente en todo esto es que, a pesar de todas las críticas comprensibles sobre la forma en que Israel se ha comportado en Gaza, prácticamente no se escucha nada de nadie desde el 7 de octubre sobre Hamas", dijo. "¿Por qué no ha habido un coro unánime en todo el mundo para que Hamas deje las armas, libere a los rehenes, se rinda? No sé cuál es la respuesta a eso.

"Israel, en varias ocasiones, ha ofrecido un paso seguro a los líderes y combatientes de Hamas fuera de Gaza. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo diciendo, sí, hazlo! ¡Termina con esto! ¡Detén el sufrimiento de las personas que tú causaste!

"Ahora, nuevamente, eso no absuelve a Israel de sus acciones en la guerra. Pero tengo que cuestionar por qué no hemos visto una mayor condena sostenida y presión sobre Hamas para detener lo que comenzó y poner fin al sufrimiento de las personas que inició".

¿Y cuál fue la siguiente pregunta de García-Navarro? Pidiendo una respuesta a la queja de un empleado del Departamento de Estado sobre cómo el departamento "frecuentemente cedía ante Israel, que nadie leería sus informes sobre las víctimas civiles".

Un acuerdo con los saudíes no está muerto... pero significa un camino hacia un estado palestino

Blinken reveló que originalmente estaba programado para ir a Arabia Saudita e Israel el 10 de octubre para perseguir la normalización y "trabajar en el componente palestino de cualquier acuerdo de normalización entre Arabia Saudita e Israel".

"Obviamente, eso no ocurrió", dijo.

Sin embargo, agregó más tarde en la entrevista, la normalización con Arabia Saudita todavía "puede ocurrir mañana" basada en el trabajo que la administración ha realizado y "una vez que haya un fin al conflicto en Gaza y un acuerdo sobre un camino creíble para los palestinos".

Según Blinken, existe la posibilidad de una región totalmente diferente "con relaciones normalizadas entre Israel y Arabia Saudita y muchos otros países, Israel integrado en la arquitectura de seguridad de la región, y - porque será un requisito de cualquier acuerdo de normalización de este tipo - un verdadero camino hacia un estado palestino".

Informes de la ONU y Moshe Ya’alon dañan la imagen de Israel en el extranjero

La mayoría de los israelíes prestan poca atención a los informes de la ONU sobre el país o a comentarios extravagantes de ex políticos y ex generales y primeros ministros resentidos que llevan un montón de quejas contra Netanyahu.

Por lo tanto, cuando una agencia de la ONU dice que Israel está cometiendo limpieza étnica, o el ex jefe del Estado Mayor de las FDI y ex ministro de Defensa Moshe Ya’alon hace afirmaciones extravagantes de limpieza étnica y crímenes de guerra, los desestiman dadas las circunstancias: las agencias de la ONU son implacablemente anti-Israel, y el odio de Ya’alon hacia Netanyahu ha nublado su juicio.

Pero el mundo no ve las cosas de la misma manera, y cuando las agencias de la ONU determinan que las acciones de Israel rozan la limpieza étnica, o Ya’alon dice que Israel está involucrado en limpieza étnica o crímenes de guerra, se suma a la narrativa más amplia que da forma a las conversaciones.

Blinken no se refirió ni a la ONU ni a Ya’alon, pero su entrevistador sí, citando cifras de la ONU sobre el número de muertes palestinas, un informe de un comité de la ONU que encontró que las prácticas bélicas de Israel eran "consistentes con las características de la limpieza étnica" y la declaración de Ya’alon.

La última, en especial, fue utilizada como evidencia de las acciones incorrectas de Israel. "Esto es una crítica interna. Esto no es externo. Así que supongo que repetiría la pregunta y te preguntaría, ¿Israel ha respetado las reglas de la guerra en Gaza?", preguntó a Blinken. En otras palabras, cuando un exministro de Defensa israelí acusa a su propio país de crímenes de guerra, o un comité de la ONU arroja el término limpieza étnica, esto no se queda dentro de la burbuja de la política local, sino que da forma a la forma en que el mundo ve a Israel. Estas afirmaciones, sin importar cuán sesgadas o políticamente impulsadas estén, no se pasan por alto; se convierten en parte de la conversación más amplia. Eso también quedó claro en esta entrevista.