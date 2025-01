Gal Gadot criticada en Israel por no llevar el pin de los rehenes en los Globos de Oro

Muchos tenían grandes esperanzas de que la superestrella israelí Gal Gadot, quien presentó un premio en los Globos de Oro el domingo por la noche en Los Ángeles, usaría un pin amarillo que es un símbolo de los rehenes en manos de Hamas en Gaza.

Pero mientras Gadot lucía glamorosa y encantadora en un elegante vestido negro mientras presentaba el premio al Mejor Actor en un drama, acompañada por la estrella Emilia Perez y Edgar Ramírez, a Adrien Brody, quien actuó en The Brutalist, ella no llevaba el pin de los rehenes.

Ynet y N12 informaron que se le prohibió a Gadot usar el pin, considerado una declaración política por los organizadores de los premios, aunque no expresa apoyo a ningún partido político ni a la guerra en sí, sino que es solo un recordatorio de que aproximadamente 100 rehenes aún están en cautiverio.

La actriz Gal Gadot llega a la ceremonia de entrega del noveno premio Breakthrough en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 15 de abril de 2023. (credit: REUTERS/AUDE GUERRUCCI)

Sin embargo, el día anterior Gadot decidió publicar en su cuenta de Instagram, que tiene 108 millones de seguidores, sobre el video de propaganda de prueba de vida del rehén Liri Albag recientemente publicado por Hamas.

'Atada por reglas específicas'

Ynet citó a una fuente cercana a Gadot que dijo: "Como presentadora, estaba atada por reglas específicas y no podía llevar el pin. Gal tuvo dificultades con esta decisión, por eso publicó su llamado para liberar a los rehenes antes del evento. Trabajando con su equipo, encontró una solución creativa al usar un anillo amarillo para simbolizar la causa. Era importante para ella honrar las pautas mientras aún llamaba la atención sobre los rehenes".

La publicación sobre Liri Albag y las joyas amarillas no fueron suficientes para satisfacer a la franca presentadora de Keshet 12, Ofira Assayag, quien escribió en Instagram: "Un pin es importante. Un pequeño pin pero con un gran significado a mis ojos. El mundo entero no habría arruinado tu vestido, Sra. Gal Gadot. Qué vergüenza. La hipocresía está desenfrenada".

Más tarde, Assayag se enojó aún más, diciendo en un video: "Quiero decirte algo, Gal. Después de todo, no has recibido ningún premio, no es que te hayas perdido una campaña, no es que tu película se haya arruinado o tu sustento haya sido dañado. Saldrías muy grande y muy israelí si dijeras, 'Solo salgo [al escenario] con un pin de rehén'. Pero eres una política, quieres lucir bonita. Gal Gadot, sigue adelante, para mí no eres israelí".

Las publicaciones enojadas de Assayag atrajeron cientos de respuestas, la mayoría expresando entusiasmo por su crítica a Gadot.