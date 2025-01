La policía de Brasil no interrogará a soldado de las FDI, nueva acción legal en Argentina

Un reservista de las FDI, objetivo de grupos antiisraelíes, no está siendo buscado por la policía para ser interrogado, según informaron el Ministerio de la Diáspora y los medios locales el martes, pero el grupo activista legal Fundación Hind Rajab (HRF) ha presentado nuevos casos contra el soldado en Argentina.

Metropoles informó el lunes que la Policía Federal brasileña presentó una solicitud al tribunal federal para reconsiderar una orden de arresto del domingo para un reservista de las FDI en visita por presuntos crímenes de guerra.

La PF optó por abrir un informe de delito en lugar de una investigación formal mientras esperaba el proceso judicial. La policía argumentó que el caso requería un análisis más detallado antes de una investigación formal, y el tema generó un debate interno sobre la legitimidad de una investigación y la relevancia de la ley penal brasileña.

El reservista había estado visitando Brasil cuando el HRF reveló información y presentaciones legales, lo que resultó en su vuelo a Argentina a instancias de Israel.

El HRF presentó un nuevo caso contra el reservista en Argentina el martes, compartiendo un video de una demolición de infraestructura civil en Gaza que el grupo activista afirmaba que no tenía ningún propósito militar.

Soldados de las FDI operan en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, en noviembre. La falta de un plan específico de Israel para el día después de Gaza ha dejado al Estado judío y a sus fuerzas armadas en un atolladero, afirma el autor. (credit: Oren Cohen/Flash90)

"Este paso refuerza nuestro compromiso de acabar con la impunidad y hacer responsables a los perpetradores", dijo el HRF en redes sociales. "La justicia prevalecerá, no importa dónde se escondan".

Otro caso fue presentado por el HRF el jueves contra un oficial que está de visita en Argentina, alegando que usó escudos humanos, participó en desplazamiento forzado y otros crímenes de guerra.

Decisión de la policía brasileña de no investigar

El Ministerio de la Diáspora Israelí afirmó que la decisión de la policía brasileña de no investigar al reservista fue en parte informada por la presión pública y la exposición del apoyo del fundador del HRF al terrorismo.

"Continuaremos exponiendo la cara fea de los partidarios del terrorismo y actuaremos contra cualquiera que intente dañar a los soldados de las FDI y al Estado de Israel. La verdad está con nosotros, y prevalecerá", dijo el Ministro de la Diáspora Amichai Chikli el martes por la mañana.

Chikli también acreditó al congresista e hijo del ex Presidente Jair Bolsonaro, quien en las redes sociales resaltó las advertencias de Chikli de que el fundador del HRF, Diab Abou Jahja, le dijo a Diab Abu Jahja que se había unido a Hezbollah y había recibido entrenamiento militar, y había apoyado varios actos de terrorismo y organizaciones terroristas durante su carrera.

Abou Jahja y Chikli intercambiaron insultos en las redes sociales, con el fundador del HRF desestimando las acusaciones de que era parte de Hezbollah, pero sí de un grupo más pequeño.

"Me siento honrado por tu acusación de que soy Hezbollah, los respeto por luchar contra tus hordas invasoras en Líbano, pero simplemente no soy de esa ideología", dijo Abou Jahjah. "Afirmar que soy parte de su resistencia es un honor que no reclamo. Fui parte de un grupo de izquierda mucho más pequeño en Líbano cuando tenía 16 años y sí, estoy orgulloso de eso. Como todos los que defienden su patria deberían estarlo".

Abou Jahja reiteró las afirmaciones de que una fotografía suya armado fue tomada cuando defendía su hogar de los salafistas, y fue tomada por su esposa porque le pareció atractiva. El activista amenazó con emprender acciones legales contra Chikli por sus comentarios sobre su historial, así como por supuestas amenazas de Chikli quien se burló de él por vigilar su localizador, en referencia a una operación del IDF en la que los localizadores de Hezbollah fueron detonados por el Mossad.

"El ministro del gobierno israelí Amichai Chikli me amenazó abiertamente. Esto es un acto flagrante de terrorismo e incitación," dijo Abou Jahjah en X el lunes. "Presentaré una demanda en su contra."

HRF también dijo que su abogada brasileña en el caso contra el reservista, Maira Pinheiro, había recibido "serias amenazas, incluyendo amenazas a su vida, doxxing, insultos sexistas e incluso amenazas dirigidas hacia su hija."