Rescatan a tres israelíes atrapados en una montaña congelada de Japón

Tres jóvenes israelíes snowboarders fueron rescatados el martes después de quedarse varados en la cordillera Hakuba en el centro de Japón mientras sufrían de hipotermia, confirmó la Embajada de Israel en Japón.

Habían estado atrapados allí durante aproximadamente 24 horas debido a las severas condiciones climáticas y estaban atrapados en temperaturas bajo cero en un estado de hipotermia. El trío son reservistas de 27-28 años y quedaron atrapados después de desviarse de la ruta marcada de snowboard.

Durante las operaciones de rescate, el embajador de Israel en Japón, Gilad Cohen, habló con el embajador estadounidense Rahm Emanuel, quien instruyó a las fuerzas militares estadounidenses en Japón para que estuvieran preparadas para ayudar, informó Ynet.

Después del rescate, Cohen dijo: "Durante toda la noche y la mañana, trabajamos sin descanso en la embajada junto con todas las partes relevantes en Japón y con el embajador de EE. UU."

"Estamos felices de que nuestros tres jóvenes fueron rescatados de manera segura", continuó.

Snowboard (Ilustrativo) (credit: INGIMAGE)

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que habían estado trabajando con las autoridades locales para intentar rescatar a las tres personas.

"El cónsul Avinoam Mizrahi fue a la zona donde ocurrió el incidente, y la compañía de rescate Magnus estaba trabajando para rescatarlos", anunció el ministerio.

Los equipos de rescate inicialmente no pudieron llegar a los jóvenes porque estaban cerca de un río, lo que complicaba la situación.

Con sus baterías de teléfono solo al 15%, los tres permanecieron en contacto con Magnus y recibieron instrucciones sobre cómo mantenerse calientes y sobrevivir la noche.

Los jóvenes informaron que tenían "frío extremo" y que sus baterías de teléfono se estaban agotando antes de que un equipo local de 11 rescatistas finalmente lograra llegar a ellos durante la noche.

