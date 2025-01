Jamie Lee Curtis compara los incendios de Los Ángeles con la guerra en Gaza

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis desató controversia después de comparar los devastadores incendios forestales que se propagan por Los Ángeles con la situación en Gaza durante una conferencia realizada el jueves para promocionar su nueva película The Last Showgirl.

El metraje de la declaración de Curtis, donde afirmó que "todo el Pacific Palisades se ve como Gaza," se viralizó en las redes sociales y generó muchas críticas y condenas.

"Nací y crecí en la Ciudad de los Ángeles [Los Ángeles], y toda la Ciudad de los Ángeles está en llamas por todas partes. La ciudad entera. El Pacific Palisades se fue," dice Curtis al comienzo del clip.

"Mi casa esta noche todavía está allí, pero vivo en un cañón diferente," continuó.

"Pero todo el Pacific Palisades se ve, desafortunadamente, como Gaza o alguno de estos países devastados por la guerra donde han ocurrido cosas horribles," declaró Curtis.

Jamie Lee Curtis comments on the Los Angeles fires during a Q&A:“The entire Pacific Palisades looks like, you know, unfortunately Gaza or one of these war-torn countries where awful things have happened”pic.twitter.com/APe3CYw8we