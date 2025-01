Zelensky anuncia que Ucrania capturó a dos soldados norcoreanos en Kursk

Ucrania ha capturado a dos soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk, dijo el presidente Volodymyr Zelensky el sábado, la primera vez que Ucrania anuncia la captura de soldados norcoreanos vivos desde su entrada en la guerra el pasado otoño.

Las tropas regulares norcoreanas entraron en la guerra del lado de Rusia en octubre, según Kiev y sus aliados occidentales, que inicialmente estimaron su número en 10,000 o más.

En una publicación en X, Zelensky dijo que los soldados habían sido llevados a Kiev y estaban comunicándose con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la agencia de inteligencia interna del país.

"Al igual que con todos los prisioneros de guerra, estos dos soldados norcoreanos están recibiendo la asistencia médica necesaria", dijo Zelensky. Añadió que se permitiría a los periodistas tener acceso para hablar con ellos.

Kiev dice que las tropas norcoreanas están luchando en la región de Kursk, donde Ucrania lanzó una incursión en agosto. Kiev dice que aún controla varios cientos de kilómetros cuadrados de territorio allí.

