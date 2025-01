Javier Milei, presidente de Argentina, recibe el 'Premio Nobel Judío' 2025

El Premio Genesis anunció al presidente de Argentina, Javier Milei, como el laureado del Premio Genesis de 2025, siendo la primera vez que el premio, conocido como "El Premio Nobel Judío", se otorga a un jefe de estado.

Milei fue la elección unánime de los nueve jueces del comité, quienes lo elogiaron por su apoyo inequívoco a Israel durante uno de los momentos más difíciles desde la fundación del Estado judío. El presidente Milei anunció recientemente su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, ha revertido años de votos anti-Israel por parte de Argentina en las Naciones Unidas y se ha comprometido a llevar a los responsables de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel en Argentina en 1992 y 1994, respectivamente, ante la justicia.

Justo la semana pasada, Milei ordenó la desclasificación de la inteligencia relacionada con la muerte inexplicada de Alberto Nisman, el fiscal especial a cargo de la investigación del atentado a la AMIA. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner está siendo juzgada actualmente por obstruir esa investigación y por el polémico Memorándum de 2013 con Irán de su gobierno, que protegió a los terroristas acusados y levantó las alertas de Interpol destinadas a arrestarlos.

La planeada reubicación de la embajada de Argentina a Jerusalén contrasta fuertemente con las acciones de varios otros países sudamericanos, que cortaron relaciones diplomáticas con Israel y llamaron a sus embajadores de regreso debido a la guerra en Gaza. Poco después del inicio de las hostilidades iniciadas por Hamas el 7 de octubre de 2023, Bolivia rompió lazos diplomáticos con Israel, acusándolo de llevar a cabo "crímenes contra la humanidad", mientras que Chile y Colombia llamaron a sus embajadores de regreso y criticaron la ofensiva militar israelí contra los militantes de Hamas. En mayo de 2024, Brasil retiró a su embajador de Israel después de meses de tensiones entre los dos países.

"El Presidente Milei es un verdadero héroe del pueblo judío", dijo el Co-Fundador y Presidente de la Fundación del Premio Génesis, Stan Polovets. "A diferencia de líderes de muchos otros países alrededor del mundo que permanecieron en silencio, presionaron y, en algunos casos, sancionaron a Israel, el Presidente Milei ha apoyado inequívocamente al pueblo judío y a su Estado. Este premio refleja la sincera apreciación de Israel por el Presidente y el pueblo de Argentina. Un amigo en la necesidad es un amigo de verdad". El Presidente de la Fundación del Premio Génesis, Stan Polovets, con el Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en la colocación de la primera piedra del Museo del Holocausto de Grecia. (credit: COURTESY THE GENESIS PRIZE FOUNDATION)

Además de la fuerte postura pro-Israel de Milei, el Comité de Selección del Premio Génesis elogió sus logros en la reforma de la economía de Argentina, incluyendo la reducción de la inflación de un 25% al mes a un 2.4%, la reversión de la caída libre de la moneda del país, y la publicación de un superávit fiscal por primera vez en 15 años. A pesar de la disminución de los ingresos causada por las reformas de Milei, mantiene una aprobación de más del 50%, la tercera más alta entre los líderes democráticos del mundo.

Es notable que el "Índice S&P Merval," que sigue el rendimiento de las mayores empresas de capital abierto listadas en la Bolsa de Buenos Aires, ha generado un retorno del 173% en 2024, superando con creces a todos los otros mercados globales. Durante el mismo período, el mercado de valores de Brasil cayó un 7% y el de México un 11%, mientras que el S&P 500 subió "solo" un 27%.

El Premio Génesis

El premio anual de 1 millón de dólares del Premio Génesis honra a individuos extraordinarios por sus destacados logros profesionales, contribuciones a la humanidad y apoyo a Israel. Los anteriores galardonados del Premio Génesis incluyen a Michael Bloomberg, Michael Douglas, Itzhak Perlman, Anish Kapoor, la jueza Ruth Bader Ginsburg, Natalie Portman, Robert Kraft, Natan Sharansky, Steven Spielberg, el Rabino Lord Jonathan Sacks, Albert Bourla y Barbra Streisand.

Todos los homenajeados con el Premio Génesis han optado por renunciar a sus premios monetarios, los cuales fueron donados a causas filantrópicas. Desde su inicio en 2013, el Premio Génesis ha transformado el premio anual de $1 millón en iniciativas filantrópicas que superan los $50 millones, con subvenciones dirigidas a más de 230 programas sin fines de lucro en 31 países, impactando directamente las vidas de decenas de miles de personas.

Además de honrar a los laureados individuales, en 2024 la Fundación del Premio Génesis otorgó su premio a ONGs israelíes que apoyan a los rehenes liberados y rescatados y a sus familias, y ayudaron a financiar demandas contra el liderazgo de Hamas en jurisdicciones internacionales. Esto siguió a una subvención de $1 millón a activistas judíos que trabajan para defender la independencia de Ucrania y aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano en 2023.

Milei ha sido un firme defensor de la lucha de Ucrania por la libertad e independencia, y en junio de 2024, recibió la Orden de la Libertad del Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Durante las celebraciones de Janucá el mes pasado, Zelenskyy utilizó una menora regalada por Milei durante la inauguración del presidente de Argentina en diciembre de 2023.

"Me siento profundamente honrado de recibir el Premio Génesis," declaró el presidente Javier Milei. "Por supuesto, no me quedaré con el premio monetario; lo donaré a causas que apoyen la libertad y la lucha contra el antisemitismo, tanto en Argentina como en todo el mundo. Tengo una profunda admiración por Israel, su historia y su gente. El pueblo judío ha demostrado a lo largo de su historia que la resiliencia y la defensa de la libertad son esenciales para superar cualquier desafío. Este espíritu es un pilar de la relación entre Argentina e Israel, y trabajaré para fortalecer aún más nuestros lazos."

Aunque criado como católico, Milei ha abrazado cada vez más el judaísmo desde que mostró un interés sincero en el año 2021, estudia regularmente la Torá, asiste a servicios de oración, colocó una mezuzá en la puerta de su oficina y expresó su intención de convertirse al judaísmo al dejar el cargo. Sus reuniones de gabinete a menudo comienzan con una discusión sobre la porción de la Torá de la semana, mientras que uno de los funcionarios gubernamentales más influyentes, el Ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein, tomó juramento de su cargo sobre un Jumash, una copia del Pentateuco o los cinco libros de Moisés. Poco después de asumir el cargo, el presidente Milei nombró a su rabino y guía espiritual, Axel Wahnish, como embajador de Argentina en Israel.

El año pasado, Milei reveló que su abuelo, una gran influencia en su vida, descubrió poco antes de fallecer que su madre era judía. Milei también ha compartido que su tatarabuelo era rabino y transmitió educación judía y valores a sus hijos y nietos.