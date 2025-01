TikTok bloqueado en EE. UU., la compañía busca apoyo de Trump

TikTok dejó de funcionar en Estados Unidos el sábado por la noche y desapareció de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google antes de que entre en vigencia una ley que exige el cierre de la aplicación utilizada por 170 millones de estadounidenses.

El presidente electo Donald Trump dijo anteriormente en el día que "probablemente" daría a TikTok un aplazamiento de 90 días de la prohibición después de asumir el cargo el lunes, una promesa que TikTok citó en un aviso publicado a los usuarios en la aplicación.

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, informó a los usuarios que intentaban usar la aplicación alrededor de las 10:45 p.m. hora del este (0345 GMT): "Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en EE. UU. Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora. Tenemos la suerte de que el presidente Trump ha indicado que trabajará con nosotros en una solución para reinstalar TikTok una vez que asuma el cargo. Por favor, mantente atento".

Otras aplicaciones propiedad de ByteDance, como la aplicación de edición de videos Capcut y la aplicación social de estilo de vida Lemon8, también estaban desconectadas e indisponibles en las tiendas de aplicaciones de EE. UU. a última hora del sábado.

"La extensión de 90 días es algo que probablemente se haga, porque es apropiado", dijo Trump a NBC. "Si decido hacerlo, probablemente lo anunciaré el lunes".

No estaba claro si algún usuario de EE. UU. aún podía acceder a la aplicación, pero ya no funcionaba para muchos usuarios y las personas que intentaban acceder a través de una aplicación web se encontraban con el mismo mensaje de que TikTok ya no funcionaba.

Una advertencia

TikTok, que ha cautivado a casi la mitad de todos los estadounidenses, ha impulsado a las pequeñas empresas y ha moldeado la cultura en línea, advirtió el viernes que se desconectaría en EE. UU. el domingo a menos que la administración del presidente Joe Biden brinde garantías a empresas como Apple y Google de que no enfrentarán acciones de cumplimiento cuando entre en vigor una prohibición.

Bajo una ley aprobada el año pasado y respaldada el viernes por un Tribunal Supremo unánime, la plataforma tiene hasta el domingo para cortar lazos con su empresa matriz con sede en China, ByteDance, o cerrar su operación en EE. UU. para resolver las preocupaciones de que representa una amenaza para la seguridad nacional. Facebook, TikTok aplicaciones se ven en un teléfono inteligente en esta ilustración tomada, 13 de julio 2021. (credit: DADO RUVIC/ILLUSTRATION/FILE PHOTO/REUTERS)

La Casa Blanca reiteró el sábado que era responsabilidad de la nueva administración tomar medidas.

"No vemos ninguna razón para que TikTok u otras empresas tomen medidas en los próximos días antes de que la administración de Trump asuma el cargo el lunes", dijo la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en un comunicado.

TikTok no respondió a una solicitud de comentario sobre la nueva declaración de la Casa Blanca.

La embajada china en Washington acusó el viernes a Estados Unidos de utilizar un poder estatal injusto para reprimir a TikTok. "China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente sus legítimos derechos e intereses", dijo un portavoz.

USUARIOS SE MUDAN A ALTERNATIVAS

La incertidumbre sobre el futuro de la aplicación ha llevado a los usuarios, en su mayoría jóvenes, a buscar alternativas como RedNote, con sede en China. Los competidores Meta y Snap también han visto aumentar sus acciones este mes antes de la prohibición, ya que los inversores apuestan por un aumento de usuarios y dólares publicitarios.

"Este es mi nuevo hogar ahora", escribió un usuario en una publicación de RedNote, etiquetada con las palabras "refugiadodetiktok" y "triste".

Minutos después del cierre de TikTok en Estados Unidos, otros usuarios recurrieron a X, anteriormente conocido como Twitter.

"No pensé realmente que cortarían TikTok. Ahora estoy triste y echo de menos a los amigos que hice allí. Esperando que todo regrese en solo unos días", escribió @RavenclawJedi.

Las firmas de marketing que dependen de TikTok se han apresurado a preparar planes de contingencia esta semana en lo que un ejecutivo describió como un momento de "pelo en llamas" después de meses de sabiduría convencional que decía que surgiría una solución para mantener la aplicación en funcionamiento.

Ha habido señales de que TikTok podría regresar bajo Trump, quien ha dicho que quiere buscar una "resolución política" del problema y el mes pasado instó a la Corte Suprema a detener la implementación de la prohibición.

El CEO de TikTok, Shou Zi Chew, planea asistir a la inauguración presidencial de EE. UU. y participar en una manifestación con Trump el domingo, según una fuente citada por Reuters.

Los pretendientes, incluido el expropietario de los Dodgers de Los Ángeles, Frank McCourt, han expresado interés en el negocio en rápida expansión que los analistas estiman que podría valer hasta $50 mil millones. Informes de medios indican que Beijing también ha mantenido conversaciones sobre la venta de las operaciones de TikTok en EE. UU. al multimillonario y aliado de Trump, Elon Musk, aunque la empresa ha negado eso.

La startup estadounidense de motores de búsqueda Perplexity AI presentó una oferta el sábado a ByteDance para que Perplexity se fusionara con TikTok US, según una fuente cercana a los planes de la compañía informó a Reuters. Perplexity se fusionaría con TikTok US y crearía una nueva entidad combinando la empresa fusionada con otros socios, agregó la persona.

ByteDance, que es una empresa privada, está aproximadamente en un 60% en manos de inversores institucionales como BlackRock y General Atlantic, mientras que sus fundadores y empleados poseen un 20% cada uno. Tiene más de 7,000 empleados en Estados Unidos.