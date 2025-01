¿Hizo Elon Musk un saludo nazi en la investidura de Trump?

El multimillonario estadounidense Elon Musk pareció hacer un saludo nazi en el desfile de Trump en Washington DC el lunes, después de la inauguración de Trump.

Musk fue visto haciendo el gesto un total de tres veces en televisión en vivo.

Elon Musk does what looks like a Hitler salute after talking of victory at Trump inauguration, thanking supporters for assuring "the future of civilisation" pic.twitter.com/xp0kmJ5dFQ