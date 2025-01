Israel envía expertos en rescate y bomberos para ayudar a EE.UU. con el incendio de Los Ángeles

Una delegación de expertos en lucha contra incendios de Israel fue enviada a California el jueves para ayudar a los bomberos estadounidenses a combatir los incendios de Los Ángeles, anunciaron en un comunicado conjunto el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio de Rescate contra Incendios de Israel y el Ministerio de Seguridad Nacional.

Los expertos israelíes compartirán sus conocimientos y experiencia profesional sobre la prevención de la propagación, contención y control de incendios con agencias homólogas en Los Ángeles. Un representante del Comando de Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel compartirá su experiencia en respuesta a desastres y en la elaboración de informes de situación.

A team of Israeli firefighters and wildfire experts has arrived in Los Angeles to assist with ongoing wildfires, hosted by the Consulate General of Israel and Israeli Police and Attaché Gal Ben Ish. They’re working alongside local units and Cal-OES, using advanced Israeli… pic.twitter.com/qP22SSyRVl