La Franja de Gaza es parte del "Estado de Palestina", dice enviado de Autoridad Palestina en la ONU

La ministra de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian, dijo que la Franja de Gaza era parte del "Estado de Palestina" en un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el lunes.

"Reafirmamos en este contexto que la Franja de Gaza es una parte integral del territorio palestino ocupado y que el Estado de Palestina tiene la jurisdicción legal y política sobre la Franja y todos los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluido Jerusalén Este", dijo.

"Reiteramos nuestro rechazo categórico a cualquier intento de cortar partes de nuestra tierra o desplazar a nuestra gente, lo cual viola claramente el derecho internacional y las prohibiciones establecidas por la legitimidad internacional.

"Reiteramos la inevitabilidad de adherir a nuestros derechos legítimos y nuestra identidad nacional que une a nuestro pueblo en todo el mundo, lo cual requiere la unidad de nuestra tierra y nuestro pueblo bajo el paraguas de la Organización para la Liberación de Palestina, el único representante legítimo del pueblo palestino, y el compromiso de todos con su programa político y obligaciones internacionales, y trabajar bajo un solo sistema, una sola ley y un arma legítima", dijo Aghabekian.

Su discurso se realizó en una sesión titulada "DEBATE ABIERTO del Consejo de Seguridad: La situación en Medio Oriente, incluida la cuestión palestina".

La sesión fue convocada como el evento principal de la presidencia de Argelia en el consejo para enero. Los países presentes incluyeron a Israel, Arabia Saudita, Irlanda, Qatar y Líbano.

The Security Council must confront an uncomfortable truth: it called for the release of the hostages, but those calls were ignored by Hamas. And yet, it was Israel that was scrutinized in this room, while no measures against the kidnapers of babies & the elderly were adopted. pic.twitter.com/46wwrctmfI