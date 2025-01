Trump propone un sistema de defensa de misiles estadounidense similar al Cúpula de Hierro de Israel

EE. UU. ha priorizado durante mucho tiempo la defensa contra amenazas a gran escala como misiles balísticos intercontinentales que transportan ojivas nucleares. Sin embargo, carece de un sistema sólido para contrarrestar peligros a menor escala como cohetes, artillería, morteros, drones y misiles de crucero, amenazas para las cuales la Cúpula de Hierro de Israel está específicamente diseñada. A medida que el presidente Donald Trump comienza su segundo mandato, informes de avistamientos de drones no identificados sobre ubicaciones sensibles de EE. UU. han aumentado las preocupaciones de seguridad nacional.

En respuesta, el presidente Trump ha propuesto desarrollar un sistema de defensa de misiles de EE. UU. inspirado en la Cúpula de Hierro de Israel. Este sistema tendría como objetivo proteger contra una amplia gama de amenazas, incluidos drones, armas hipersónicas y misiles de largo alcance. Sin embargo, expertos en tecnología balística y geopolítica advierten que dicho sistema puede no estar alineado con las necesidades de defensa o realidades estratégicas de EE. UU.

El presidente probablemente se refería a un sistema de defensa aérea similar a Iron Dome, que se ha convertido en un modelo para muchas naciones. Países como Turquía y Corea del Sur han adoptado sistemas comparables, según se informa ampliamente en las noticias.

Iron Dome, desarrollado por Israel para interceptar amenazas de corto alcance, ha ganado reconocimiento mundial por su efectividad en la protección de áreas civiles. Sin embargo, su éxito se da en un contexto muy diferente de los desafíos que enfrenta Estados Unidos.

El sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro intercepta cohetes, visto desde Ashkelon, Israel, 1 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY REPORT CONTENT PREVIEW XML)

El Dr. Steven Terner, jefe de la consultora con sede en Nueva York Terner Consulting, criticó la idea de desplegar un sistema Iron Dome en todo Estados Unidos. "¿Dónde iría el sistema Iron Dome? ¿Alrededor de cada sitio sensible en Estados Unidos? ¿No alertaría eso a los espías sobre esas ubicaciones? ¿Y el Iron Dome incluso apunta a drones? No creo que lo haga", dijo.

Desafíos para la versión estadounidense

A diferencia de Israel, que tiene un área geográfica compacta y centros urbanos densamente poblados, Estados Unidos tendría que cubrir una extensa red de ciudades, instalaciones militares e infraestructura crítica. Desplegar la cantidad de baterías de Iron Dome necesarias para asegurar un área tan vasta sería económicamente y logísticamente inviable.

El Dr. Yehoshua Kalisky, un investigador senior en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, también cuestionó la viabilidad de desplegar un sistema similar a Iron Dome en todo Estados Unidos. "Una versión estadounidense de Iron Dome probablemente se desplegaría para proteger unidades de combate y sitios estratégicos, en lugar de ciudades, que están mejor protegidas por sistemas diseñados para contrarrestar amenazas de misiles balísticos intercontinentales", dijo Kalisky a The Media Line.

Kalisky sugirió que aunque Iron Dome podría servir como punto de partida, Estados Unidos necesitaría adaptarlo significativamente. "Estados Unidos posee capacidades avanzadas, como el radar AN/TPY-2, que tiene un alcance y potencia significativamente mayores. Actualizar Iron Dome con sistemas de radar más avanzados y misiles más rápidos podría alinearlo con sistemas como David's Sling, que están diseñados para interceptar amenazas más avanzadas", dijo.

En 2019, Estados Unidos compró dos baterías de Iron Dome a Israel, marcando la primera exportación del sistema a una nación aliada. Estas baterías fueron diseñadas para proteger bases militares y activos estadounidenses en el extranjero, especialmente en zonas de conflicto donde cohetes, artillería y drones representan serias amenazas. El Ejército de Estados Unidos ha probado Iron Dome como una solución temporal para la defensa contra misiles de corto alcance, mientras evalúa su integración con sistemas existentes como Patriot y THAAD, que se enfocan en amenazas de alcance medio y largo.

La adquisición ha enfrentado desafíos, particularmente con la integración de Iron Dome en el marco más amplio de defensa de misiles de Estados Unidos. Además, su énfasis en amenazas localizadas de corto alcance limita su efectividad para abordar la amplia gama de peligros a los que se enfrenta la patria estadounidense.

Iron Dome sigue siendo uno de los sistemas de defensa de misiles más exitosos y ampliamente reconocidos del mundo, destacándose en su nicho de defensa aérea de corto alcance contra cohetes, artillería y morteros (C-RAM). Varios países, incluidos Azerbaiyán, Singapur y Rumania, han comprado el sistema, mientras que naciones como Polonia, Grecia, Corea del Sur e India han expresado interés debido a su efectividad comprobada para contrarrestar las amenazas modernas.

Aunque técnicamente podría ser posible adaptar Iron Dome para la defensa de Estados Unidos, los expertos argumentan que puede no ser práctico. El Dr. Yehoshua Kalisky explica que integrar un sistema Iron Dome en la arquitectura de defensa de misiles en capas de Estados Unidos requeriría modificaciones significativas. "Estados Unidos ya opera sistemas como Patriot, THAAD y Aegis, que abordan amenazas de mediano y largo alcance, incluidos misiles balísticos y de crucero. Agregar una solución de corto alcance como Iron Dome requeriría extensas modificaciones para garantizar la interoperabilidad y evitar la redundancia", dijo Kalisky.

A diferencia de Israel, donde la población está concentrada en unos pocos centros urbanos, Estados Unidos necesitaría proteger una vasta red de ciudades, bases militares e infraestructuras críticas distribuidas en miles de millas. Desplegar la cantidad de baterías de Iron Dome necesarias para una cobertura así sería tanto económicamente como logísticamente impracticable.

En cuanto a los informes de drones no identificados sobre ciudades estadounidenses, el Dr. Terner insta a un enfoque más medido. "Los expertos interpretan lo que está sucediendo para encajar en su narrativa", dijo Terner. "Por ejemplo, con la historia de los drones, muéstrenos las fotos y vídeos de cosas en el cielo. No nos digan que son drones enviados por China a menos que haya pruebas. Cuando la historia salió por primera vez, los informes indicaban que eran drones iraníes, no chinos. Ahora, se informa que son drones chinos. Pero no hay evidencia de que sean de China o Irán. Dejen que la gente vea las cosas en el cielo, pero no inventen que son de un país sin pruebas", concluyó.