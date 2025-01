Helicóptero militar choca con avión cerca de Washington DC dejando 18 muertos

Al menos 18 cuerpos han sido recuperados después de una colisión en el aire entre un avión de pasajeros regional y un helicóptero cerca del Aeropuerto Nacional Reagan Washington, informó CBS News el jueves por la mañana, citando a un funcionario policial.

Un avión de PSA Airlines chocó en el aire con un helicóptero militar Sikorsky H-60 cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington y aterrizó en el río Potomac durante las primeras horas, anunció la Administración Federal de Aviación poco después del accidente.

Webcam at the Kennedy Center caught an explosion mid-air across the Potomac. https://t.co/v75sxitpH6 pic.twitter.com/HInYdhBYs5