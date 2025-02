Presidente Trump cortará fondos para Sudáfrica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo, sin citar evidencia, que "ciertas clases de personas" en Sudáfrica están siendo tratadas "muy mal" y que cortaría la financiación para el país hasta que se investigue el asunto.

"Sudáfrica está confiscando tierras y tratando muy mal a ciertas clases de personas", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

"Estados Unidos no va a permitirlo, y actuaremos. ¡También cortaré toda financiación futura a Sudáfrica hasta que se haya completado una investigación completa de esta situación!" afirmó.

U.S. President Donald Trump on cutting aid to South Africa: "It's only South Africa, terrible things are happening in South Africa, the leadership is doing some terrible things, horrible things... so that's under investigation right now, we're making determinations and until such… pic.twitter.com/CcLXXw6DDG