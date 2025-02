Dos hombres llevan el pin de los rehenes al recibir el Grammy de Jimmy Carter

Dos hombres aceptaron el premio Grammy del ex presidente Jimmy Carter por la versión en audiolibro de sus memorias, Una vida plena: Reflexiones a los noventa, aparecieron en el escenario llevando pines amarillos en honor a los rehenes de Gaza el domingo.

Los dos individuos fueron el cofundador de Creative Community for Peace, Steve Schnur (Presidente Mundial Ejecutivo y de Música, Electronic Arts) y el miembro de la Junta Asesora de Creative Community For Peace, Doug Davis (Abogado y Fundador, The Davis Firm). Schnur y Davis desempeñaron un papel en la producción del audiolibro.

Este fue el cuarto Grammy de Carter, y también fue la persona más anciana en ser nominada. Su nieto, Jason Carter, junto con Kabir Sehgal, aceptaron el premio en nombre del recientemente fallecido ex presidente y notablemente no llevaban pines amarillos.

El legado de Carter en Israel sigue siendo controvertido, dado tanto su papel en facilitar los Acuerdos de Camp David y el eventual acuerdo de paz entre Israel y Egipto, como sus declaraciones en libros publicados que criticaron fuertemente ciertas políticas israelíes con respecto a los palestinos y han sido descritas como antisemitas por algunos.

Carter falleció el 29 de diciembre de 2024, a la edad de 100 años.

Mientras tanto, Beyoncé obtuvo el premio principal en los Premios Grammy de la Música el domingo, llevándose el Álbum del Año por primera vez en su carrera con su disco country Cowboy Carter.

La superestrella triunfó sobre Taylor Swift, Billie Eilish y otros para reclamar el trofeo que se le había escapado a pesar de haber ganado más Grammys a lo largo de su vida que cualquier otro artista. "Me siento muy plena y muy honrada. Han sido muchos, muchos años", dijo Beyoncé en el escenario, junto a su hija Blue Ivy Carter, según Reuters.

Otros premios Grammy

Sabrina Carpenter ganó el mejor álbum vocal pop Short n 'Sweet, minutos después de interpretar éxitos "Please Please Please" y "Espresso" en el escenario de los Grammy.

Anteriormente, Beyoncé y Miley Cyrus ganaron el premio al Mejor Dúo o Grupo de Country por "II Most Wanted", una colaboración en el álbum Cowboy Carter de Beyoncé.

Las festividades de los Grammy de este año se renovaron para ser parte de la entrega de premios y parte de una recaudación de fondos para las personas afectadas por los incendios forestales, que fueron controlados el viernes después de causar la muerte de 29 personas y desplazar a miles, incluidos muchos músicos, según Reuters.